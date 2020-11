Must read: Risk-on!

Plus: Laatste tussenstand IEXFonds 40, beleggers blij met Amerikaanse verkiezingsuitslag, kansen in EM, en meer.

IEXFonds 40: Wedstrijdje herstellen

Welke assets, regio's, landen of economieën hebben de coronacrisis het snelst overwonnen? Beleggers zetten hun kaarten onverminderd op Azië, IT en Health Care, zo blijkt uit de nieuwste tussenstand van de IEXFonds 40.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's). De passieve Index20+ is voor het eerst na de sell-off ook in posief gebied.

VS verkiezingsblog: Beleggers blij met verkiezingsuitslag

Een verdeeld Congres is goed voor beleggers, concludeert Capital Group. AXA IM en andere beleggingshuizen zetten hun kaarten vooral op de Fed.

Global equities jump to a record high amid optimism about the outlook for risk assets during a Joe Biden presidency https://t.co/ThaqNawGnG pic.twitter.com/8IrXavO3QG — Bloomberg Markets (@markets) November 9, 2020

De Greendeal van Biden

Wat betekent president Biden voor oliebeleggers? Ondanks minder Amerikaanse olie-output kan de olieprijs verder omlaag. Reuters heeft de analyse.

VS verkiezingen leiden tot een status quo

En dat is geen probleem, zegt Joshua Brown van The Reformed Broker. Voor ABN AMRO betekent de verkiezingsuitslag extra druk op de Amerikaanse rente. Die kan omlaag. Lees ook de analyse van monetair econoom Edin Mujagic.

Global Daily – Blue Wave off the table.

??US Politics: Presidency result likely delayed, but blue wave off the table

??Senate has likely failed to flip Democrat

??US Treasury yields move lower https://t.co/6fvGovNN4q — ABN AMRO EconBureau (@ABNAMROeconomen) November 4, 2020

Covid-19 liveblog: Alleen winstmarges IT en Health Care omhoog

Hoe denken beleggingshuizen over de effecten van de coronapandemie? De marge-ontwikkeling is volgens Fidelity per sector sterk verschillend, DWS rekent op snel herstel Duitse industrie, Jupiter hoopt op meer fiscale stimulansen, Robeco ziet explosie nieuwe bedrijven, en meer opinies.

Beleggers negeren tweede golf

Lees ook: Waarom beleggers een tweede lockdown amper vrezen.

Are markets paying enough attention to this chart? The number of #Covid19 deaths is rising in Europe and the US will likely follow... pic.twitter.com/F52GzmC3bx — jeroen blokland (@jsblokland) November 9, 2020

Aandelen rendementen gaan (iets) omlaag

Volgens Warren Buffett moeten aandelenbeleggers rekening houden met lagere toekomstige rendementen. John Rekenthaler van Morningstar US doet de rekensom.

Het harde leven van waardebeleggers

Aandelen VS x EM

Waardebelegger Jeremy Grantham verlegt zijn beleggingsaandacht van de VS naar de opkomende markten. Volgens Adam Grossman van Humble Dollar is dat geen goed idee.

EM stocks are beating expectations by the most since the Great Financial Crisis. UBS pic.twitter.com/zX5hLUnxcT — jeroen blokland (@jsblokland) November 9, 2020

Techkansen in Azië

Franklin Templeton ziet mooie kansen voor kleine techbedrijven uit opkomende markten. Dat geldt met name voor producenten van biometrische wearables en E-bikes.

Campagne rond risico’s aflossingsvrije hypotheken sorteert effect

Met de campagne Word ook aflossingsblij begonnen de Nederlandse banken zo’n twee jaar geleden met het wijzen op de risico’s van aflossingsvrije hypotheken. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) meldt dat het aandeel consumenten dat een hoog risico loopt is teruggelopen, terwijl het aandeel consumenten dat een laag risico loopt juist sterk is toegenomen.

Coronacrisis heeft nog nauwelijks effect op de woningmarkt

Nu de eerste schrik voorbij is, hebben Nederlanders weer alle vertrouwen in de huizenmarkt. Door de steunmaatregelen van de overheid hebben huizenkopers en verkopers relatief weinig last van de coronacrisis. Dus blijven ze naar hartenlust huizen kopen en verkopen. Dat blijkt uit de RTL Z Huizenindex, met hoogleraar woningmarkt Peter Boelhouwer.

Meer geld naar de burgers!