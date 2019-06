Must read: Harde woorden in Italië

Schuld moet nu echt omlaag. Plus: sell in May werkte wel, Tesla's niet meer zo populair en Buffett gaat eten met een cryptobelegger.

Gevaarlijk terrein: handel en klimaat

Met het handels- en klimaatbeleid dreigen we de toch al kwetsbare economie een slag toe te brengen. Daar helpt geen whatever it takes-beleid tegen, van welke centrale bank dan ook, aldus Marcel Tak.

Waarom muzikanten goede beleggers zijn

Succesvolle beleggers en muzikanten hebben veel gemeen. Ze zijn creatief, goed in het bestuderen van patronen en trends, hebben vertrouwen in hun kunnen (maar niet teveel) en weten dat ze nooit zijn uitgeleerd.

High-yield-obligaties gevaarlijk als handelsoorlog escaleert

Een handelsoorlog geeft een recessie en dat is niet gunstig voor langlopende, dure obligaties.

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Go away...

In May werkte toch. Aandelen emerging markets deden het afgelopen maand het beroerdst.

Tesla's niet meer zo populair

Tesla is facing questions about how much consumer interest is still there https://t.co/P1ViS0iubv pic.twitter.com/MoLTsWfm77 — The Wall Street Journal (@WSJ) June 3, 2019

Buffett eet met cryptobelegger

Crypto founder revealed as winner of Buffett lunch https://t.co/hQJbzVzVQR — Financial Times (@FT) June 3, 2019

Niet de schuld van de overheid

De overheid kan beleggers niet 100% beschermen tegen een recessie of een bearmarkt en zou dat ook niet moeten willen of kunnen.

Letten beleggers teveel op de handelsoorlog?

Er gebeurt namelijk wel meer in de wereld hoor (FT achter inlog)

Harde woorden in Italië

De Italiaanse premier Giuseppe Conte eist een einde aan de ruzie die binnen zijn regering wordt gevoerd over de Italiaanse schuldenlast. Als er geen oplossing komt voor het conflict tussen Lega en de Vijfsterrenbeweging, stapt Conte op. https://t.co/rRiMLj2DRy — NRC (@nrc) June 3, 2019

En Mexico zit op de blaren