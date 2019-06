Must read: Pas op met chips!

Optimistisch ABN AMRO

De Bank rekent op economisch herstel en zet voor de tweede helft van 2019 in op Amerikaanse aandelen, EMD in harde valuta, én goud.

Waardebeleggers kunnen gerust zijn

De factor waarde komt wel weer een keer bovendrijven.

Actie ECB

Maakt de ECB deze week bekend dat het de banken gaat helpen door de pijn van de negatieve rente te verminderen?

Chipbedrijven de klos

Jack Neele van Robeco vreest dat vooral de halfgeleidersindustrie de huidige handelsoorlog gaat voelen.

Alpha is dead, it is no more, it has ceased to be

Nog niet eens zo lang geleden was het nog vrij eenvoudig de beurs te verslaan. Maar er zijn inmiddels zoveel nieuwe technologieën en marktpartijen bijgekomen dat marktimperfecties zo goed als verdwenen zijn, aldus Joshua Brown van The Reformed Broker.

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Steeds minder baby's

Welke landen last hebben van een krimpende bevolking.

Dont't worry (yet)

Is de huidige inverse yieldcurve in de VS de opmaat voor een recessie? Ook The New York Times heeft er een mening over. En lees hier het verhaal dat IEX Profs er vorige week nog aan wijdde.

Iemand verrast?

Gold hits two-month high as recession concerns burnish safe-haven appeal https://t.co/lFynjHKzvJ pic.twitter.com/YVywB9kEbK — Reuters Business (@ReutersBiz) 3 juni 2019

Wie volgt Draghi op?

Monetair econoom Edin Mujagic weegt de kansen van de kandidaten.

Niet Nederland maar het VK helpt pas belastingontwijkers

The UK Dominates The Most Damaging Tax Havens https://t.co/vT2CQLDXWB — zerohedge (@zerohedge) 3 juni 2019

Wanneer robotics en globalisering elkaar ontmoeten

Globalisering stimuleert de inzet van robotica in de dienstensector en zal een steeds stevigere stempel drukken op de arbeidsmarkt.