Must read: Wat is Uber?

Een Personal Mobility Pioneer of toch gewoon een taxibedrijf? Verder, Trump versus Powell en de symboliek van de brand in de Notre Dame.

Pensioen vanuit de ivoren toren

Coen Teulings komt met bizarre voorstellen ten aanzien van ons pensioenstelsel. Zijn plannen zijn zo complex, met allerlei (te) simpele veronderstellingen en veel te grote consequenties, dat het geen enkele zin heeft deze veranderingen door te voeren, aldus Marcel Tak.

Lipper Fund Awards: Fondspaspoort AXA WF Global Optimal Income

AXA WF Global Optimal Income belegt in een mix van aandelen en vastrentende waarden die worden uitgegeven door overheden en bedrijven. Het fonds richt zich daarbij voor het grootste deel op landen in de OESO-regio. Het doel is om over de langere termijn stabiel inkomen en kapitaalgroei te genereren.

Trump versus Powell

Donald Trump wil dat de Fed de rente verlaagt om de economie en de beurs een extra slinger te geven. Fed-voorzitter Powell ligt echter dwars.

Actief versus passief beleggen

De IEX Fonds 40 Index (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's) blijven dicht bij elkaar.

Middenklasse wordt kleiner

Why the middle class is shrinking https://t.co/VhwdthYIGs — MarketWatch (@MarketWatch) 16 april 2019

Hartje robo-adviseur

Here’s why you should learn to love your robo adviser https://t.co/kGcrX2RHFh — MarketWatch (@MarketWatch) 16 april 2019

Vingertik DNB leidt tot voorgenomen benoeming Chief Risk Officer bij Triodos Bank

Triodos Bank heeft Carla van der Weerdt genomineerd voor de post van risicodirecteur en voor een zetel in de raad van bestuur. De bank beschikte nog niet over een dergelijke rol, maar waarschuwingen van toezichthouder DNB maakten dat het benoemen van een Chief Risk Officer in een stroomversnelling terecht kwam. Niets lijkt een benoeming nog in de weg te staan.

De waardering van Uber

Het is net hoe beleggers tegen het businessplan aankijken.

Al 300 miljoen euro opgehaald voor de Notre Dame

Opeens hebben de Fransen wel geld :-). Franse miljardairs zeggen 300 miljoen euro toe om de kathedraal weer op te bouwen.

Maar de brand krijgt misschien een staartje