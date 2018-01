Must read: Rally gaat door

Echt groene schuld

Het nieuwe Parvest Green Bond-fonds belegt alleen in groene obligaties van bedrijven die zich ook echt aan hun groene beloftes houden.

Magneetsteden

Schroders: De urbanisatiegolf in Europa biedt prachtige kansen voor vastgoedbeleggers.

Actief versus passief: de tussenstand

Hoe presteren de twee modelportefeuilles van IEXProfs: IEXFonds 40 (actieve beleggingsfondsen) en de Index 20+ (ETF's)?

Rendement IEX Fonds 40: +3,25% (3 maanden)

Rendement Index 20+: +2,63% (3 maanden)

Alle ballen op Rusland

Dat is handig. Het Duitse StarCapital heeft al uitgerekend wat de toekomstige aandelenrendementen worden in de verschillende regio's. Rusland is aantrekkelijk.

Pas op voor China, zegt de inspiratiebron van Lukas Daalder

Rapport: in 2014 is 40% energie opgewekt door zon

Rally gaat door

Beleggers sluiten shortposities

Eerste wolkjes aan economische hemel

De aanbevelingen van het duo Vermeend & Van der Ploeg om onze economie aan de gang te houden.

"Gemiddelde rendement bestaat niet"

Jeroen Blokland van Robeco pakt de rendementen van de Dow sinds 1900 erbij.

Pensioengeletterdheid in Nederland is laag

FD: Nederlanders weten weinig over pensioen. Tien jaar discussie over het pensioenstelsel en de AOW hebben daar weinig aan veranderd, concluderen onderzoekers van Netspar in een studie naar pensioenbewustzijn en mogelijkheden om dat te verhogen. Ofwel, vroeger was het niet leuk om na te denken over je pensioen en dat is tegenwoordig niet anders. Verschil? NU moet je iets regelen en vroeger niet. Het artikel gaat vergezeld van een kennisquiz.