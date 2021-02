Must read: Nieuwe sypercycle?

Must read

Plus: de verliezers van 2020 zijn de winnaars van 2021, stijgende rentes zijn wel/geen probleem, huidige techrally is anders, en meer.

Optimisme kent geen grenzen

Columnist Ewout van Schaick, hoofd multi-asset bij NN IP, sorteert alvast voor op het einde van de coronapandemie. Hij verwacht dat de verliezers van 2020 de winnaars van 2021 zullen zijn.

Nieuwe supercycle grondstoffen?

Martine Hafkamp houdt ernstig rekening met een nieuwe sypercycle voor grondstoffen, want de situatie nu lijkt volgens haar verdacht veel op die van twintig jaar geleden. Beleggers in grondstoffen hebben over de laatste drie maanden zeker geen klagen.

Covid-19 liveblog: Stijgende rentes geen probleem

Hoe denken beleggingshuizen over de effecten van de coronapandemie? ING is niet bang voor stijgende rentes, T. Rowe Price en Kempen gaan voor risk-on, M&G zoekt het in EMD, Robeco rekent op stijging grondstoffenprijzen, en meer opinies.

Hoe Amsterdam de grootste handelsbeurs van Europa werd

Het leek er lange tijd op alsof Frankfurt of Parijs het grootste handelscentrum voor aandelen in Europa zouden worden na de Brexit. Maar uiteindelijk is Amsterdam dus de winnaar geworden.

OPEC+ gaat dus weer verhogen

Dat was de obligatiebullmarkt?

Gaan de snel stijgende overheidsschulden, geld drukkende centrale banken en terugkeer naar economische groei een einde maken aan de decennialange bullmarkt voor obligaties? Vermogensbeheerder Pictet AM maakt zich geen zorgen. Deflatie blijft een grotere zorg dan inflatie.

Coronapandemie stimuleert duurzaamheid

Uit een onderzoek van ING onder honderden bedrijven blijkt dat duurzaamheid nu belangrijker wordt gevonden dan vóór het uitbreken van de pandemie. Daarmee lijkt het bedrijfsleven volop bezig met een duurzame herstart uit de coronacrisis.

Beleggen was nog nooit zo eenvoudig

De duidelijke relatie tussen aandelenkoersen en centrale bankenbalansen

De huidige techrally is echt anders dan de dotcomrally

Ben Carlson zet de verschillen op een rijtje. De belangrijkste:



Het ultieme gokinstrument

De verschillende redenen om in opties te beleggen. Het casino-element wordt steeds belangrijker.

Steeds minder

Obligatierendementen in historisch perspectief

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's). Maak kennis met de negen nieuwe fondsen in de actieve portefeuille.

