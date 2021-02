Must read: 11 onmisbare crashindicatoren

Must read

Plus: Junkbonds veel te duur, wanneer inflatie pijn doet, VS banken veel groter in China, bitcoin geen veilige haven, en méér.

Ai, de kredietmarkt van nu lijkt op die van 2007

De Amerikaanse economie zit nog altijd diep in het slop, maar dat schrikt beleggers niet af om zwakke bedrijven te voorzien van grote leningen. De Wall Street Journal ziet parallellen met de vooravond van de kredietcrisis.

Wanneer doet inflatie pijn?

Only when #inflation heads towards 4% do equity markets start to stumble. pic.twitter.com/TimU3ck0VA — jeroen blokland (@jsblokland) February 18, 2021

Covid-19 liveblog: Junkspreads kunnen krapper

Hoe denken beleggingshuizen over de effecten van de coronapandemie? T. Rowe Price en Kempen gaan voor risk-on, M&G zoekt het in EMD, Robeco rekent op stijging grondstoffenprijzen, aandelen volgens BlackRock niet al te duur, en meer opinies.

Hogere Amerikaanse rente versterkt dollar

Maar volgens ABN AMRO staat de dollar einde dit jaar gewoon op 1,20.

Hogere langetermijnrentes stuwen de dollar omhoog https://t.co/vJMGfQMWez — ABN AMRO EconBureau (@ABNAMROeconomen) February 18, 2021

Fasten your seatbelts

Altijd handig om te weten: 11 crashindicatoren.

China is hot

Grote Amerikaanse beleggingshuizen breiden hun werknemers in China met honderden uit, zo bericht Reuters. Beleggingshuizen wereldwijd zijn dol enthousiast over de belegginskansen in China.

Het is wachten op de crash

(Op basis van alle overeenkomsten tussen nu en 1997)

Hoe beleggingsadvies uit 1997 zenuwachtige beleggers nu een handje kan helpen, hoor je in de column van @beursanalist https://t.co/xuOEOJGnUV — ReneevanHeteren (@ReneeVanHeteren) February 19, 2021

Wat betreft GameStop

"Mike McCaskill spent years scouring the stock market and betting on long shots. Then he found the opportunity that changed his life—and helped spark the mother of all short squeezes." Heerlijk verhaal over een belegger die meehielp shortende hedgefunds een loer te draaien en daar geen spijt van heeft. Zeer lang verhaal.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's). Maak kennis met de negen nieuwe fondsen in de actieve portefeuille.

Bitcoin is geen goud

Volgens JP Morgan is bitcoin geen veilige haven bij hevige aandelencrashes.

MKB: e-commerce, farma en IT knallen

Herstel overnamemarkt voor MKB heeft 2 gezichten: e-commerce, farma en IT knallen – horeca en detailhandel blijven achter, meldt Business Insider. Wie had anders verwacht.