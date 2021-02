Must read: Dat herstel komt er wel

Must read

Plus: Iedereen is optimistisch over China, PE-bedrijven bedonderen de kluit, Amsterdam neemt rol Londen over, en meer.

Het jaar van de optimistische Os

Afgelopen week vrijdag begon het Chinese jaar van de Os. Vijf vermogensbeheerders buigen zich over de Chinese beleggingskansen. De een is nog positiever dan de ander. Het optimisme kent geen grenzen.

Aandelen kunnen nog 10% hoger

Citi says 10%+ equity market correction 'very plausible'°

(little caveat, TRAILING PE not the best valuation indicator just after #recessions when #earnings have plunged). pic.twitter.com/Oc052SyfMt — jeroen blokland (@jsblokland) February 17, 2021

Covid-19 liveblog: Nieuwe supercyclus?

Hoe denken beleggingshuizen over de effecten van de coronapandemie? Valuedge verwacht nieuwe supercylcus grondstoffen, T. Rowe Price en Kempen gaan voor risk-on, M&G zoekt het in EMD, Robeco rekent op stijging grondstoffenprijzen, aandelen volgens BlackRock niet al te duur, en meer opinies.

Nog even wachten aub

ABN AMRO: "Lockdowns en sociale distantiëringsmaatregelen zullen de economie in het laatste kwartaal van 2020 en het eerste kwartaal van 2021 in een nieuwe recessie duwen. Wij verwachten een forse opleving van de economie in de tweede helft van 2021, wanneer de lockdowns naar verwachting zullen worden opgeheven en de groei weer zal aantrekken." Hier de hele visie op de eurozone.

Een schrale troost, maar vergeleken met onze buren presteerde de Nederlandse #economie bovengemiddeld. Meer via https://t.co/vQj03Hn0mj pic.twitter.com/4zfskyYkSM — CBS (@statistiekcbs) February 16, 2021

Geen bubbel, wel structurele problemen

Pinebridge Investments maakt zich geen zorgen over een beursbubbel, wel over de economie die een structureel probleem heeft met enorme spaartegoeden en lage groei.

Chill!

De VIX is eindelijk onder de 20 (voor het eerste sinds maart 20). De angst is weg dus.

Hier een grafiek van de VIX versus de beweegelijkheid van de koersen van de S&P 500. pic.twitter.com/ehJ5X9pbAf — Corné van Zeijl (@beursanalist) February 17, 2021

BNP Paribas zoekt het op zee

Woorden zijn belangrijker dan cijfers

Bij het analyseren van financiële berichten is het minstens zo belangrijk de woordkeuze tegen het licht te houden. Woorden zijn misschien nog wel belangrijker dan cijfers.

Europese bankproblemen vragen om actie

De EU denkt na over een hulpprogramma om banken in problemen overeind te houden. Reuters bericht.

Cooking the books

Private Equitybedrijven presenteren te hoge winstcijfers om extra geld binnen te halen, zo blijkt uit onderzoek.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's). Maak kennis met de negen nieuwe fondsen in de actieve portefeuille.

Bouwen, bouwen, bouwen

In de komende tien jaar moeten er in Nederland een miljoen woningen bij worden gebouwd. Dat staat in een woonakkoord dat door dertig verschillende partijen is opgesteld.

I Amsterdam

Wordt Amsterdam na 350 jaar weer het glanzende middelpunt van de financiële wereld? Het is lastig te geloven.