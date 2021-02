Must read: Het kan nog hoger

Must read

“De beurs is geen casino”

Sander Zondag, als fondsbeheerder verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van het roemruchte en tegenwoordig op zichzelf staande fonds OBAM, over de belangrijkste verschillen tussen beleggen en speculeren. “Wie aandelen koopt om binnen een half jaar met een forse winst naar huis te gaan, is totaal afhankelijk van het sentiment.”

Covid-19 liveblog: Aandelen zeker niet duur

Hoe denken beleggingshuizen over de effecten van de coronapandemie? Optimix, T. Rowe Price en Kempen gaan voor risk-on, M&G zoekt het in EMD, Robeco rekent op stijging grondstoffenprijzen, aandelen volgens BlackRock niet al te duur, en meer opinies.

De impact van de coronacrisis op de Nederlandse #industrie is half zo groot als de impact van de kredietcrisis. Bekijk hier onze verwachtingen voor 2021: https://t.co/uBSS2YYHn0 #ING @Edse_Dantuma pic.twitter.com/Ip2ERKcVYX — ING Economie (@INGnl_Economie) February 15, 2021

Japanse belegger beleeft historisch moment

De Japanse beurs is na 30 jaar terug op het niveau van 1990 - dat tekent de beurseuforie https://t.co/tByDTNhkCv — Business Insider Nederland (@BINederland) February 15, 2021

Waardebeleggen? Niet doen!

Jack Forehand: "So while I continue to believe in value long-term, I think most investors should either avoid it or couple it with other factors like momentum to help during the long periods where it struggles. Although I think the future of value is bright, the ride to get there will likely be a rough one." Interessant verhaal.

Dat was de Amerikaanse aandelendominantie

Amerikaanse aandelen hebben de afgelopen 10 jaar stukken beter gepresteerd dan aandelen uit Europa en de opkomende markten. De komende tien jaar worden anders, verwacht de Britse vermogensbeheerder Schroders.

De vele problemen van de banken

Ontslagrondes bij Rabobank en Volksbank, voor het eerst in tien jaar tijd verlies bij ABN Amro en een halvering van de winst bij ING en Rabobank. Het regende onheilsberichten deze week van de grootste Nederlandse banken. RTL Z bericht.

De case voor passief

Roelof Salomons: "Indexbeleggen is enige echte innovatie in financiële sector."

Moet shortselling verboden worden?

John Redeker, hoofd research bij Morningstar, zet de voors en tegens van een verbod op shortselling op een rij. Het maakt hedgefondsen wel risicovoller dan gedacht. Plus een verhaal uit de oude doos: waarom shortselling even gehaat als riskant is.

Bitcoin steeds meer geaccepteerd

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's). Maak kennis met de negen nieuwe fondsen in de actieve portefeuille.

Olieprijs heeft wind mee

Oil rallied to a 13-month high on fears that cold weather in Texas may disrupt flows from America’s largest shale patch, exposing the fragility of global supplies amid sharp cutbacks by OPEC and its allies https://t.co/mj8ZQIFks0 #OOTT pic.twitter.com/V193MgiG01 — Helen Robertson (@HelenCRobertson) February 15, 2021

Coronapandemie laat diepe sporen achter in de reissector

Beleggers met aandelen in de reissector doen er volgens Morningstar goed aan te evalueren of ze wel in de juiste partijen investeren. "Afgelopen jaar vlogen de waarderingen heen en weer door de coronapandemie."

Negatieve impact SFDR voor financiële firma's zonder focus op duurzaamheid

Komende maand treedt de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) in werking. Veel banken en beleggingsondernemingen denken dat de verplichtingen vanuit de SFDR alleen gelden voor duurzame producten en financiële ondernemingen die deze aanbieden. Dat beeld klopt niet.

Libanese banken staan op opvallen

As Lebanon's banks struggle to raise capital, a deadline looms https://t.co/WXu3cBhKqR pic.twitter.com/d5bLZZm4tA — Reuters (@Reuters) February 15, 2021

