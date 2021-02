Must read: Junk zonder extra rendement

Must read

De risicopremie is bijna weg. Plus; werkt een verbod op short selling, Britse economie ziet grootste krimp sinds 1709 en miljard in Goud-ETF's.

Werkt een verbod op short selling?

John Redeker, hoofd research bij Morningstar, zet de voors en tegens van een verbod op short selling op een rij. Zuid-Korea probeert het momenteel uit.

2020 was droomjaar voor Europese fondshuizen

Voor Europese fondshuizen was 2020 een jaar om nooit te vergeten. Ondanks de grote sell-off, deden fondshuizen bijzonder goede zaken, aldus Detlef Glow. Met name ESG-fondsen.

Covid-19 liveblog: beursrally gaat verder

Hoe denken beleggingshuizen over de effecten van de coronapandemie? T. Rowe Price en Kempen gaan voor risk-on, M&G zoekt het in EMD, Robeco rekent op stijging grondstoffenprijzen, aandelen volgens BlackRock niet al te duur en meer opinies.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's). Maak kennis met de negen nieuwe fondsen in de actieve portefeuille.

Junk zonder extra rendement

Junk is misschien nog wel junk. Maar je krijgt nauwelijks risicopremie meer. Hier het extra rendment op junk obligaties versus bedrijfsobligaties. Een bescheiden 2% extra rente. Die premie was 9% in maart. pic.twitter.com/u6uL3M64No — Corné van Zeijl (@beursanalist) February 12, 2021

Miljard dollar in goud ETF's

In januari legden belegger flink in in goud-ETF's.

Auw....

De economie van het Verenigd Koninkrijk is vorig jaar met 9,9% gekrompen als gevolg van de coronacrisis. Dat is de grootste krimp sinds 1709, toen Europa werd getroffen door een ijskoude en lange winter.

Wereldhave meer in woningen

De vastgoedbelegger geeft in een handelsupdate over 2020 aan dat het zich nog meer op de woningmarkt zal gaan richten.

Nieuw record

#Fed balance sheet has hit a fresh ATH of $7.44tn last week, equivalent to 34.7% of US GDP. Fed’s balance sheet is smaller than #ECB’s, at 70.7% of GDP, and much smaller than those of SNB or BoJ where total assets are >100% of GDP. pic.twitter.com/bTQCsmTGYL — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) February 12, 2021

