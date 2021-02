Must read: De beste kansen liggen in Azië

Must read

Is het tijd voor Inflation Linked Bonds?

Krijgen we wel of geen inflatie, dat is tegenwoordig de kwestie. Obligatiebeleggers die daar ernstig rekening mee houden, kopen Inflation Linked bonds. Ook doen?

Covid-19 liveblog: Rente jagen in EM

Hoe denken beleggingshuizen over de effecten van de coronapandemie? Robeco rekent op stijging grondstoffenprijzen, Pimco positiever over EM, aandelen volgens BlackRock niet al te duur, winstcijfers vallen Van Lanschot Kempen reuze mee en meer opinies.

Opkomend Azië in de lift

Capital Group geeft zes redenen voor een beursoutperformance van Aziatische opkomende markten in 2021.

Trend volgen is hete lucht

Groot en goed verhaal over de relatie tussen beleggen en tossen. Absolute must read voor serieuze beleggers.

Super Mario is terug

Voormalig ECB-president Mario Draghi is door de Italiaanse president gevraagd een nieuwe regering te vormen. Hij moet Italië door de crisis heen loodsen en het herstelplan van de grond krijgen. De uitdaging is op z'n zachtst gezegd enorm, maar als iemand het kan is hij het, zo stelt Rabo-econoom Maartje Wijffelaars in een column voor RTL Z. IEXProfs-columnist Hendrik Tuch van Aegon AM is minder enthousiast. Lees ook de bijzonder uitvoerige analyse van Gilles Moëc van AXA IMWie krijgt er gelijk?

Japan krijgt weer te maken met deflatie?

Dus Reuters verwacht dat de Bank of Japan nog agressiever gaat opkopen. Personele veranderingen in het bestuur moeten dat mogelijk maken. Interessant verhaal.

Dit is vergrijzing

Bevolkingsopbouw van de wereld, 1950-2100: van piramide naar...?https://t.co/NrhzKcyOlX pic.twitter.com/bHPQnQqC74 — Ruben van Gaalen (@rubenivangaalen) February 10, 2021

Dat waren de koersstijgingen van Big Tech

Want waarderingen zijn inmiddels wel heel erg hoog en de belastingdruk wel heel erg laag. Belegger.nl bericht.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's). Maak kennis met de negen nieuwe fondsen in de actieve portefeuille.

Activistische hedgefondsmanagers voegen weinig waarde toe

“Previous research confirms activist hedge fund investments deliver statistically significant positive operating and market returns over specific time-periods. We do not find these returns in our data sample of activist director tenure.” Hier is het hele verhaal van Institutional Investor.

Is bitcoin toch een tulpenbol?

Bitcoin is Half a Tulip…



"Regardless, I was intrigued by this analysis Jim Reid of Deutsche Bank. He looked back at historical bubbles, based on the trough to peak % move within three years of the eventual highs."https://t.co/ixT2Hot9us



by @ritholtz pic.twitter.com/VyokIvKUny — Ritholtz Wealth (@RitholtzWealth) February 9, 2021

Van jager tot prooi

Door de mondiale oliecrisis en de opkomst van schone energie ziet de toekomst van grote olie- en gasbedrijven er plotseling heel anders uit. Hoewel de olieprijs alweer hersteld lijkt, moeten sommige oliereuzen vrezen voor een overname, aldus RTL Z.

Zet vooral op zee

Waarom zo groot? Twee keer zo hoog, vier keer meer energie