Must read: Olie in de rebound

De magie van Draghi

Wordt ex-ECB president Mario Draghi inderdaad de nieuwe premier van Italië, die het land uit het financiële moeras gaat trekken? De markten hopen van wel. Onze nieuwe columnist Hendrik Tuch, hoofd obligaties bij Aegon AM Nederland, is minder optimistisch.

Horen bitcoins thuis in modelportefeuilles?

Volgens Amy Arnot van Morningstar zijn de nadelen groter dan de voordelen. Toch kan een miniem percentage volgens haar zin hebben als hedge tegen dollarzwakte en financiële crises.

Snelcursus beleggen in in Azië

RT @FTI_emerging: How might investors navigate markets in the Year of the Ox? Read their outlook ahead of Chinese New Year: https://t.co/tHx6CJnFBC