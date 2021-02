Must read: Positieve grondhouding

Must read

Alleen daarmee kunt u beleggen op lange termijn. Plus; wie is de nieuwe man bij Amazon, hoe ziet de bouwsector in de EU eruit en een bubbel is meer dan prijs gerelateerd.

IEXFonds 40: Klein feestje in China

Over januari behaalden de Chinafondsen in de IEXFonds 40 het meeste rendement. Ook twee lokaal beleggende fondsen beginnen het jaar prima. Verder verloren vastgoed-, obligaties- en goudfondsen aan waarde.

Beleggen tegen kanker: Ethisch en lucratief

Vandaag is het wereldkankerdag. Voor beleggers is er de keuze tussen doneren of het opzoeken van een themafonds dat zich speciaal richt op de strijd tegen kanker, zoals Candriam Equities Oncology Impact. Bedenker en portefeuillemanager Rudi van den Eynde over het succes van een nichefonds dat reuze groot werd.

Zeven tips voor pensioenbeleggers

Het opbouwen van een pensioen vergt langetermijnvisie. J.P. Morgan AM geeft een paar simpele handvaten hoe dat het beste te realiseren is.

Covid-19 liveblog: Aandelen niet te duur

Hoe denken beleggingshuizen over de effecten van de coronapandemie? Robeco positiever over EM, winstcijfers vallen Van Lanschot Kempen reuze mee, BlackRock vreest oplopen inflatie, Pictet gaat voor aandelen, goud verliest volgens Fidelity aan glans en meer opinies.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's). Maak kennis met de negen nieuwe fondsen in de actieve portefeuille.

Bouwontwikkelingen

How will the construction sector rebound in your country? In the eurozone, we expect it to grow by 4% in 2021https://t.co/bhGwzd3IMW pic.twitter.com/qtVr9QOFrz — ING Economics (@ING_Economics) February 3, 2021

Weer winst

Deutsche Bank beat estimates to post its first net profit since 2014 on the back of strong gains at its investment banking division https://t.co/rYgSu5bqUq pic.twitter.com/sRNVsJC1PH — Reuters (@Reuters) February 4, 2021

Een bubbel is niet vast te stellen aan de hand van een prijs

Er spelen meer factoren mee.

Wie is de nieuwe baas van Amazon?

Een profiel van Andy Jassy in de WSJ.

Beleggen voor de lange termijn

Gaat alleen als u een positieve grondhouding heeft.

SEC op uw dak