Must read: Arme shorters, arme speculanten

De beste assetallocators van 2020

Gisteren werden voor de zesde keer de Asset Allocation Awards uitgereikt door Alpha Research. JP Morgan AM ging met de belangrijkste prijs, Asset Allocation Overall, naar huis. Welke beleggingshuizen wonnen de andere vier prijzen? Of anders gezegd, wie zeilde het beste door het bewogen coronajaar 2020?

Covid-19 liveblog: Meer in opkomende markten

Hoe denken beleggingshuizen over de effecten van de coronapandemie? Robeco positiever over EM, winstcijfers vallen Van Lanschot Kempen reuze mee, BlackRock vreest oplopen inflatie, Pictet gaat voor aandelen, goud verliest volgens Fidelity aan glans, en meer opinies.

Wat gebeurt er als de lockdowns eindigen?

Veel extra spaargeld wacht om te worden uitgegeven. Krijgen we deze zomer een inflatiespike?

Blokland’s daily sketch: Consumer spending could explode this year https://t.co/qwcQpLGYlG pic.twitter.com/xjY3rjSYRL — Robeco Asset Management (@Robeco) February 3, 2021

Het is groen en groeit niet

De laatste jaren vloeiden er honderden miljarden richting ESG-fondsen. Toch zijn er maar weinig duurzame fondsen die rendabel zijn.

Grote vervuilers?

Als het om duurzaamheid gaat, lijken we ons vooral te focussen op grote bedrijven die zich niet snel genoeg aanpassen. Maar zo slecht doen die het helemaal niet. Juist kleinere bedrijven hebben onze aandacht nodig, schrijft Rabobank-econoom Otto Raspe in een column voor RTL Z.

Nederland is Amerika niet

Gamestop, zilver, het is de laatste dagen een gekkenhuis op de beurs. Speculanten stuwen de koersen gigantisch op, in de hoop professionele beleggers die juist op een koersdaling rekenen een voet dwars te zetten. Kan dat ook in Nederland? De nieuwe Amerikaanse minister van Financiën Yellen wil praten over extra regulering.

Een ode aan shorters

Jan-Willem Nijkamp neemt het op voor beleggers die hun geld verdienen aan koersdalingen. Lees ook: Shortselling is even gehaat als riskant.

Bill wist de afloop natuurlijk al

Robinhood-beleggers zijn uiteindelijk de klos in handelen dat veel weg heeft van een piramidespel. Wie te laat aansluit, verliest.

The victims of the #GameStop saga will be Robinhood investors, and the movement was “doomed from the beginning” — according to investment fund Pimco's co-founder Bill Gross https://t.co/uiZyOLnb23 — Financial News (@FinancialNews) February 3, 2021

Draghi is terug

Italië heeft een nieuwe regering en de premier is een oude bekende. Beleggers zijn er blij mee.

The #Draghi effect! #Italy's stock market spikes as Draghi tapped for Prime Minister. pic.twitter.com/RWtlnI1IXT — jeroen blokland (@jsblokland) February 3, 2021

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's). Maak kennis met de negen nieuwe fondsen in de actieve portefeuille.

Even snel tussendoor

Beleggers die hun mobiele telefoon gebruiken om hun orders door te geven, veranderen in speculanten laat een studie zien, waarvan de resultaten voor 5 dollar kunnen worden gekocht.

Niet beleggen als je high bent

Een Nederlands-Australische studie toont aan dat het roken van joints tot waardeloze beleggingstrades leidt. Wie had anders verwacht?