Must read: Arme shorters?

Plus: In nieuw pensioenstelsel blijft rente leidend, Britse bedrijven in nood, amper meer vrouwen in bedrijfstop, en méér.

In het nieuwe pensioenstelsel blijft rentegevoeligheid gewoon bestaan

Met de komst van het nieuwe pensioencontract verdwijnt de rentegevoeligheid niet. "De risicovrije rente is en blijft de basissteen van de waardebepaling van het Nederlandse pensioen." Wel zal de rente anders worden afgedekt, verwacht pensioenexpert Marcel Kruse van Milliman.

Hedgefondsen onder het hakblok

Bizar wat een stel goed georganiseerde particuliere beleggers voor een slachting kan aanrichten. Het vertelt ook hoe link het aangaan van shortposities is. Reuters analyseert, en geeft een overzicht van recente gebeurtenissen. Nu is zilver aan de beurt.

Lees ook het verhaal van Clarence Saunders van 's werelds eerste supermarkt Piggly Wiggly stores, die 100 jaar geleden in zijn eentje de strijd aanging met shortend Wall Street. Alleen door een verandering van regels bleven de shorters overeind.

The Reddit army has destroyed $3.7tn in global mkt cap this week, equal to the GDP of #Germany, as the Hedge Fund short squeeze creates contagion. Hedge Fund had to sell their long positions to fund their losses from short activities. pic.twitter.com/OMQYbunM7r — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) January 31, 2021

Covid-19 liveblog: Toch inflatie?

Hoe denken beleggingshuizen over de effecten van de coronapandemie? BlackRock vreest oplopen inflatie. Pictet gaat voor aandelen, goud verliest volgens Fidelity aan glans, NN IP voorziet 25% winstherstel, en meer opinies.

Ook Zuid-Korea herstelt sterk

South Korea’s exports posted their best January on record while manufacturing activity reached the strongest level in a decade https://t.co/YRqvDIqhvv — Bloomberg Economics (@economics) February 1, 2021

De Titanicbeurs van 2021?

Michael Lipper ziet sterke gelijkenissen tussen het huidige sentiment op de markten en de ondergang van de Titanic.

China is wereldkampioen online shoppen



Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's). Maak kennis met de negen nieuwe fondsen in de actieve portefeuille.

Britse bedrijven luiden noodklok

Dichte grenzen én epidemie zijn samen teveel van het goede.



Brexit 'teething problems' endemic and could ruin us, say UK businesses https://t.co/b4OUhwVAww — LSE Brexit (@lsebrexitvote) January 31, 2021

Meer vrouwen in Nederlandse bedrijfstop?

Niet echt. Het streefgetal is nog ver weg. Twee derde van de grote Nederlandse bedrijven had eind 2019 nul vrouwen in het bestuur.

Musk steunt bitcoin