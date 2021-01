Must read: Tech will be back

Must read

Plus: S&P naar 4800 in 2022, vrouwelijke CFO's zijn eerlijker, juist geshorte aandelen stijgen, bubbels overal, en méér.

Op naar de 4800 punten

Ondanks torenhoge waarderingen zijn Amerikaanse fondsmanagers extreem optimistisch over aandelen. Gelet op de lage rentestanden, royale stimuleringen van Fed en Amerikaanse overheid en de sterke ontwikkeling van de vrije cashflow van bedrijven is daar ook iets voor te zeggen.

Big tech dolblij met Joe Biden

Techbedrijven maakten nooit zoveel winst als onder voormalig president Trump. Toch zijn ze nu dolblij met Joe Biden als president. CEO's buitelden over elkaar heen om Biden te laten weten dat ze zin hebben om met hem te werken. Maar waarom? Dat zocht RTL Z uit.

Tech will be back

Het zou Jan-Willem Nijkamp van Fintessa niet verbazen als beleggers de komende tijd weer massaal tech-aandelen kopen. Was dat alweer de rotatie van groei naar waarde?

#Technology back in the driver's seat. #NASDAQ 100 future hitting fresh all-time highs, outperforming the S&P 500 Index. Tech stocks are up a whopping 96% since their low in March 2020. pic.twitter.com/dKkeNWgGZT — jeroen blokland (@jsblokland) January 27, 2021

Vrouwelijke CFO's knoeien minder

Vrouwelijke CFO's geven juistere cijfers dan mannelijke CFO's, zo toont onderzoek aan. Iets voor beleggers om in de gaten te houden.

Credit downgrades wegen veel zwaarder

Onderzoek toont aan dat het afwaarderen van kredietwaardigheid aandelenkoersen veel sterker raakt dan opwaarderingen. Heel lang verhaal.

Hoe meer shorters, hoe meer koerswinst

Het is een bijzonder fenomeen dat bedrijven die het meest geshort worden (zoals Tesla) het sterkst in prijs stijgen.

Met al die spielerei in de aandelen die veel short posities hebben doet de index met de meeste geshorte namen het uitstekend. pic.twitter.com/e2SlLXeC5n — Corné van Zeijl (@beursanalist) January 27, 2021

Pas wel/niet op met thematische ETF's

Die zijn duur en lopen veelal achter de feiten aan, toont uitgebreid onderzoek aan. Morningstar staat er heel anders in.

Bubbels overal

From cryptocurrencies to green bonds, financial bubbles are emerging everywhere https://t.co/m5TRo9lvXP — Bloomberg Markets (@markets) January 27, 2021

Low-vol beleggen werkt ook in China

Dat is de belangrijkste uitkomst van research van de quant-afdeling van Robeco.

Alle Amerikaanse beursrendementen vanaf 1825

Slechts in 3 jaar verloor Wall Street meer dan 30%.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's). Maak kennis met de negen nieuwe fondsen in de actieve portefeuille.

Ander virus jaagt landbouwprijzen op

De uitbraak van de varkenspest in China in 2019 heeft nog steeds grote gevolgen voor de landbouwprijzen. Vooral arme landen kunnen het daardoor moeilijk krijgen, schrijft Hendrik Jan Tuch van Aegon AM.

Van reiskosten- naar thuiswerkvergoeding

Veel Nederlanders werken inmiddels alweer een maand of tien voornamelijk of geheel vanuit huis. Daarom tuigen steeds meer bedrijven een thuiswerkregeling op, met bijbehorende vergoeding. Het lijkt erop dat de ouderwetse reiskostenvergoeding zijn langste tijd heeft gehad.