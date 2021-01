Must read: Vastgoedfondsen zijn niet altijd wat ze lijken

Must read

Soms is het meer tech dan vastgoed. Plus: financials bovenmatig vaak slachtoffer hacks in coronacrisis, huizenmarkt too hot en CEO's krijgen teveel.

Negen nieuwe fondsen in de IEXFonds 40-index

Met deze 40 beleggingsfondsen denken wij een goed gewogen mandje fondsen te hebben voor 2021. Er zijn negen nieuwe binnenkomers en dus ook negen vertrekkende managers. Dit zijn de wijzigingen op een rij.

Economie herstelt langzamer dan beleggers verwachten

Volgens zes managers van beleggingsafdelingen zal de economie herstellen, maar niet in het tempo waar beleggers nu van uitgaan. Beleggers zijn mogelijk te positief over 2021.

Covid-19 liveblog: Waarderingen geen probleem

Hoe denken beleggingshuizen over de effecten van de coronapandemie? Robeco is niet bang voor Amerikaanse inflatie, T. Rowe Price is positief over Chinese beleggingen, Schroders zoekt het in de opkomende markten, Loomis Sayles, BlackRock, J.P. Morgan AM, Optimix en Kempen zijn risk-on en meer opinies.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's).

Rendement IEXFonds 40 (afgelopen drie maanden) +6,80%

Rendement Index 20+ (afgelopen drie maanden) +5,97%

Valt het mee?

According to estimates from the OECD, output in large economies was running at about 80% capacity in April, and is now running at over 90% https://t.co/JXIr1KMwXf — The Economist (@TheEconomist) January 14, 2021

Grootverdieners

According to a poll of 75 heavyweight investors representing more than $11.5tn of assets, 85% believe chief executives are paid too much and that their bumper remuneration packages fail to align with shareholder interests. https://t.co/kdiKdAcTbI — Financial News (@FinancialNews) January 14, 2021

Vastgoedfondsen zijn niet altijd wat ze lijken

Heeft u een vastgoedfonds of een technologiefonds vermomd als vastgoedfonds in portefeuille?

Too hot

De oververhitte huizenmarkt koelt maar niet af, zo blijkt uit de laatste cijfers van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). De organisatie roept gemeenten op bij de toewijzing van bouwlocaties meer te kijken naar de daadwerkelijke vraag. https://t.co/ll1NiJertk — EW (@ewmagazinenl) January 14, 2021

Nieuwe risico's

The next big risk: Three Wall Street leaders reveal what worries them https://t.co/WXaVlKDAJx — Bloomberg Markets (@markets) January 14, 2021

Meer hacks tijdens de coronacrisis