Must read: Fed positief over VS economie

Plus: Direct indexing is hot, Trump in het nauw, niets mis met 60/40-portefeuille, wel of niet beleggen in crypto's, en méér.

Direct indexing is hot

Waar kunnen vermogensbeheerders zich anno 2021 mee onderscheiden? Met maatwerk tegen lagere prijzen dan actieve managers vragen. Het verklaart de populariteit van direct indexing.

Wordt Trump alsnog afgezet?

Het Amerikaanse nieuws gaat over niets anders. Hier zijn de analyses van Reuters, NBC en CNN. Zelfs Fox News lijkt zijn onvoorwaardelijke steun aan de Amerikaanse president in te trekken. Amerikaanse techbedrijven hebben Trump grotendeels ontzegd zijn boodschappen over het internet uit te dragen. Na Twitter en Facebook hebben Amazon en Google (You tube) ingegrepen.

Onderwijl zal aankomend president Joe Biden voor de economische problemen misschien een oplossing kunnen bieden, maar de polarisatie zal in de Amerikaanse politiek en samenleving alleen maar toenemen, schrijft Rabo-econoom Philip Marey voor RTL Z.

Covid-19 liveblog: Geen vrees Amerikaanse reflatie

Hoe denken beleggingshuizen over de effecten van de coronapandemie? Robeco is niet bang voor Amerikaanse inflatie, T. Rowe Price is positief over Chinese beleggingen, Schroders zoekt het in de opkomende markten, Loomis Sayles, BlackRock, J.P. Morgan AM, Optimix en Kempen zijn risk on, en meer opinies.

Dankzij vaccin

Fed-functionarissen laten zich optimistisch uit over herstel Amerikaanse economie.

Gouden tijden dreigen voor Europese aandelen

Europese aandelen zijn de laatste jaren flink achtergebleven, maar dat is verleden tijd, zegt Franklin Templeton. Europa heeft de toekomst, en dat is niet ondanks, maar dankzij strenge regulering van bedrijven.

Niets mis met 60/40-portfeuille

The 60/40 portfolio was far from dead in 2020! pic.twitter.com/mi0vx4eSfC — jeroen blokland (@jsblokland) January 12, 2021

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's).

Rendement IEXFonds 40 (afgelopen drie maanden) +6,75%

Rendement Index 20+ (afgelopen drie maanden) +6,44%

Voor de City is Brexit zeker niet zacht

Top bankers warn Brexit is driving more functions to Europe https://t.co/He2H392GLP via @FinancialNews — Financial News (@FinancialNews) January 13, 2021

Wel of niet beleggen in crypto's?

Een paper van meer dan 50 pagina's gaat daar diep op in. "The emergence of a new asset class and financial ecosystem is a rare event, and the potential for cryptoasset-pow-ered blockchains to move the world forward is exiting."

Is het een drone? Is het een vliegtuig?

Nee, het is een vliegende en zelfsturende Cadillac.