Must read: Slagveld

Must read

IEXFonds 40: +10,84% in 2020

Wil de beste fondsmanager uit de IEXFonds 40 over 2020 opstaan? Het zal niet als een verrassing komen dat een Amerikaans aandelenfonds het het beste heeft gedaan. Maar veel fondsen rendeerden doorgaans prima in het afgelopen coronajaar.

Covid-19 liveblog: Risk-on beste strategie

Hoe denken beleggingshuizen over de effecten van de coronapandemie? Loomis Sayles, BlackRock en JP Morgan gaan voor risk-on, Optimix en Kempen kopen ook aandelen bij, Jupiter adviseert zilver, Robeco ziet waarde in high yield en EMD, en meer opinies.

Amerikaanse werkgevers eisen directe afzetting Trump

"The head of a major U.S. business group that represents 14,000 companies including Exxon Mobil Corp, Pfizer Inc and Toyota Motor Corp urged senior U.S. officials to consider removing President Donald Trump from office after supporters of the outgoing president stormed the U.S. Capitol." Hier het hele verhaal van Reuters.

Hedgefondsmanager Ackman zit op hetzelfde spoor

NEW: Bill Ackman calls for President Trump to step down https://t.co/6ZlXkrBVaJ pic.twitter.com/nll6mR4l71 — Bloomberg Markets (@markets) January 7, 2021

Dalende pensioenen

Reëel besteedbaar inkomen daalt: pensioenen.

??De grootste pensioenfondsen korten en indexeren niet. ??Toch worden nog honderdduizenden pensioenen gekort.@PietRietman legt uit:https://t.co/fm37TbU8xD pic.twitter.com/TG69wcZjDZ — ABN AMRO EconBureau (@ABNAMROeconomen) January 6, 2021

Dividendmaatstaf werkt niet langer

Opmerkelijk? De S&P 500 en de onderliggende dividendyield lopen niet langer samen op.

Lessen van Munger

Charlie Munger, de rechterhand van Warren Buffett, even wijs en nog ouder, over de kunst van beleggen.

Natixis IM zet verkoop H2O door

Natixis IM neemt definitief afscheid van zijn meerderheidsbelang in het in zwaar weer verkerende Britse fondsenhuis H2O.

VS dreigt met beleggingsverbod voor Alibaba en Tencent

De bedrijven zijn samen 1,3 biljoen dollar waard. Reuters betwijfelt of het zover komt.

Rabobank over democratische winst Georgia

Als de Democraten beide Senaatszetels in Georgia winnen opent dit de deur naar een groot steunpakket en meer expansief begrotingsbeleid in de komende jaren. Dit zou de druk op de Fed verminderen om meer monetaire stimulering te verschaffen. #RaboResearch https://t.co/8x3M6ftJOJ — RaboResearch Economie (@RaboEconomie) January 5, 2021

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's).

Rendement IEXFonds 40 (afgelopen drie maanden) +7,49%

Rendement Index 20+ (afgelopen drie maanden) +4,90%

Waarom bitcoin records breekt

De waarde van cryptomunt bitcoin steeg in 2020 met 300 procent. Dit jaar gaat het feest verder. Wat zit er achter die waardegroei? RTL Z zocht dat uit.