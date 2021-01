Must read: Lucratieve windmolens

Must read

Plus: Goede kansen voor distressed debt, outperformance VS aandelen ten einde, beleggers vrezen uitslag Georgia, en meer.

Laat het distressed debt-feest maar beginnen

Kempen Capital Management introduceerde afgelopen maandag de Diversified Distressed Debt Pool. De timing is niet toevallig. Juist in tijden van crisis heeft deze beleggingscategorie de neiging om te vliegen.

Covid-19 liveblog: Risk-on blijft beste strategie

Hoe denken beleggingshuizen over de effecten van de coronapandemie? Loomis Sayles, BlackRock en JP Morgan gaan voor risk-on, Optimix en Kempen kopen ook aandelen bij, Jupiter adviseert zilver, Robeco ziet waarde in high yield en EMD, en meer opinies.

Amerikaanse tienjaars weer boven 1%

BREAKING! The 10-year US Treasury Yield rises to above 1.0% for the first time since March last year. pic.twitter.com/lMvwR9KZLB — jeroen blokland (@jsblokland) January 6, 2021

Vanguard: Outperformance Amerikaanse aandelen ten einde

Amerikaanse aandelen rendeerden de afgelopen 10 jaar elk jaar 0,8% beter dan aandelen uit de rest van de wereld. Dat zal de komende 10 jaar anders zijn, voorspelt Vanguard.

Heeft een schuldenberg eigenlijk een top?

World economy faces debt doom loop, more inequity post pandemic https://t.co/RAkTAVgi8h via @RichMiller28 pic.twitter.com/JiULMHHzgc — Zoe Schneeweiss (@ZSchneeweiss) January 5, 2021

Tijd om contrair te gaan

Beleggend blogger David Stevenson verwacht dat de verliezers van 2020 de winnaars van 2021 zullen zijn. In zijn blog The Adventurous Investor vertelt hij meer over zijn verwachtingen en portefeuillekeuzes voor 2021.

Overheidsgeld kwam bij juiste bedrijven terecht

Opinie | Met de ruime steun van de overheid zijn de juiste bedrijven gered en dat is een les voor de toekomst, schrijft Rabo-econoom Otto Raspe https://t.co/UecPFxfLJL pic.twitter.com/h26vGKoNlC — RTL Z (@RTLZ) January 6, 2021

"Beste president voor economie is niet beste voor de beurs"

Gisteren daalden de koersen op Wall Street. Dat heeft te maken met de senaatsverkiezingen in de Amerikaanse staat Georgia. Als de Democraten daar winnen, dan heeft Biden ook de meerderheid in de senaat en dan kan hij meer van zijn plannen doorvoeren. Dat is waarschijnlijk beter voor de economie, maar niet per se beter voor de beurzen, legt Teeuwe Mevissen van Rabobank aan RTL Z uit. Inmiddels worden in Georgia de stemmen geteld en dreigen de Democraten beide zetels te winnen. Eentje is al zeker, zo hebben CNN en NBC al laten weten.

Markets weigh winners and losers should Democrats take Senate https://t.co/x0RSbcGgMK pic.twitter.com/NIBU7hLqDq — Reuters Business (@ReutersBiz) January 6, 2021

Gehannes met Chinese noteringen op Wall Street

Beursuitbater New York Stock Exchange (NYSE) overweegt naar verluidt alsnog om de notering van drie grote Chinese telecombedrijven te schrappen.

Mark Hulbert van Marketwatch: Vergeet het januari-effect

Een goede januarimaand zegt weinig over de rest van het beursjaar.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's).

Rendement IEXFonds 40 (afgelopen drie maanden) +7,49%

Rendement Index 20+ (afgelopen drie maanden) +5,18%

Investeren in windmolenparken op zee blijft lucratief

Offshore windenergie zal een sleutelrol spelen in de aanstaande energietransitie. Morningstar verwacht dat de capaciteit van deze duurzame energievorm de komende tien jaar zal verachtvoudigen. De verwachte rendementen zijn niet verkeerd.

Woningmarkt: Starters nemen stokje over van beleggers

Er is momenteel veel beweging op de woningmarkt. Tot aan de jaarwisseling waren het veelal beleggers die nog wilden handelen alvorens een stijgende overdrachtsbelasting van kracht werd. Met ingang van het nieuwe jaar zijn het vooral starters die de deur plat lopen bij de notarissen, in hun geval omdat de overdrachtsbelasting juist helemaal afgeschaft is. Inmiddels staat ook de hypotheekrente historisch laag.