Must read: Daling dollar zet door

Nieuwe ronde, nieuwe kansen

Hoe gaan assetmanagers het nieuwe jaar in? Waar zien zij de beste kansen? Eelco Ubbels van Alpha Research presenteert de nieuwste beleggingsconsensus, waarbij hij dieper ingaat op de meningen over de aandelenregio's Europa en Azië-Pacific zonder Japan.

Verkoop dollar, koop opkomende markten (EM) en ESG-aandelen



A 2021 vision: what every fund manager is buying (or selling) https://t.co/Glac0hy29h pic.twitter.com/nYIED8eL4b — Reuters Tech News (@ReutersTech) January 4, 2021

Dollar verwakt verder

Lees ook: Waarde dollar zal zeker dalen.

Blokland’s daily sketch: US dollar starts 2021 lower https://t.co/V8j74NRljK pic.twitter.com/rxKqcwc2zI — Robeco Asset Management (@Robeco) January 4, 2021

Soft-Brexit kost Nederland bijna 5 miljard

Het Nederlandse bedrijfsleven mag opgelucht adem halen nu er een handelsovereenkomst is met de Britten, maar ook een soft-Brexit heeft een hoge prijs.

Niet bezuinigen!

Het kabinet moet het steunbeleid voor bedrijven volhouden tot de economie hersteld is. Dat kan nog wel een paar jaar duren, zo verwacht Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank. Over het oplopen van de Nederlandse staatsschuld maakt hij zich geen zorgen, omdat de rente laag is.

Covid-19 liveblog: Betere kansen voor risky assets

Hoe denken beleggingshuizen over de effecten van de coronapandemie? T. Rowe Price voorzichtig over 2021, BlackRock gaat risk-on, Optimix en Kempen kopen ook aandelen bij, zilver gaat het volgens Jupiter doen, Robeco ziet waarde in high yield en EMD, en meer opinies.

Als het verhaal te mooi is om waar te zijn

Heerlijk verhaal van Ben Carlson over bedriegers die beleggers een poot uitdraaien. Hij onderscheidt twee soorten.

2020 was een goed jaar voor duurzame beleggers

NN #Duurzaam Aandelen Fonds (@NNIP) wederom best renderende duurzaam aandelenfonds in 2020 met rendement van +23%! ASN Milieu & Water Fonds (#asnbank) 2de (+22,5%) en Triodos Pioneer Impact Fund (@triodos) 3de (+20,5%) https://t.co/0USMEbHF3K #beleggen #ESG pic.twitter.com/gvI9vHiJof — Duurzaam Financieel (@DuurzBeleggen) January 4, 2021

Handelsovereenkomsten schaden duurzame agenda EU

Europe wants to use its free-trade agenda to promote its green ambitions.



But experts say this fails to address the environmental harm such trade agreements do in the first place.https://t.co/EQuwVgn7Eb — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) January 4, 2021

Chinese telco's van Amerikaanse beurs

De economische spanningen tussen de VS en China gaan een nieuwe ronde in. Reuters heeft het verhaal. Chinese oliebedrijven dreigen het volgende slachtoffer van een gedwongen Amerikaanse delisting te worden.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's). 2020 was het jaar van actief. Wat brengt 2021?

Rendement IEXFonds 40 (afgelopen 3 maanden) +7,44%

Rendement Index 20+ (afgelopen 3 maanden) +5,50%

Minder nieuwe woningen in 2021

ING verwacht dat het aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen in 2021 zal dalen. Dat zou het tweede jaar op rij betekenen dat het aantal huizen in deze categorie krimpt, waar velen roepen dat er juist veel meer nieuwe huizen gebouwd zouden moeten worden. Dreigende onzekerheid over de economische situatie maakt dat de vraag vermoedelijk wat terugvalt, waardoor ontwikkelaars op hun beurt ook weer wat terughoudender worden.

Bitcoin door het dak