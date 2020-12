Must read: Tech onder vuur

Must read

Alle ballen op China

Voor beleggers is het steeds lastiger om Chinese aandelen én obligaties te negeren. Volgens een denktank zal de Chinese economie al in 2028 de Amerikaanse economie inhalen. Dat is vijf jaar eerder dan verwacht.

Covid-19 liveblog: Herstel al ingeprijsd

Hoe denken beleggingshuizen over de effecten van de coronapandemie? T. Rowe Price voorzichtig over 2021, BlackRock gaat risk-on, Optimix en Kempen kopen ook aandelen bij, zilver gaat het volgens Jupiter doen, Robeco ziet waarde in high yield en EMD, en meer opinies.

RTL Z: 2020 was een bijzonder beursjaar

Tegen de verwachtingen in bleek 2020 in crisistijd toch een uitstekend beursjaar te zijn. Er werden zelfs records geboekt op Wall Street. De brede Amerikaanse S&P 500-index en technologie-index Nasdaq staan rond het hoogste punt ooit, terwijl corona nog lang niet overwonnen is. Dit zijn de 7 beleggingslessen 2020 van Morningstar.

Dividendkanshebbers

De drie dividendtoppers van Morningstar voor 2021.

Wint Tech ook in 2021?

Amerikaanse beleggingshuizen zijn het oneens over de beleggingskansen van Tech in 2021. Lees de voors en tegens, opgetekend door Reuters. Zoals: “I don’t think we are just going to move away from tech,” said Esty Dwek, head of global market strategy at Natixis Investment Managers. “These businesses have become integral parts of our lives.”

Big tech China moet wel oppassen voor autoriteiten

Ant shows #China risks. FinTech turning from world’s largest IPO to nightmare on regulation from Communist Party. There is nothing that Beijing doesn’t control & anything that does appear to be gyrating out of its orbit is going to get pulled back quickly. https://t.co/un8amH3DLk pic.twitter.com/Fyd6n89OAm — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) December 27, 2020

Wat betekent de Brexitdeal?

Het handelsakkoord tussen de Europese Unie (EU) en het Verenigd Koninkrijk gaat verder dan standaardhandelsovereenkomsten zoals die tussen de EU en Canada, schrijft de Britse publieke omroep BBC. Ook Reuters heeft een analyse.

Brexit offers Britain chance to do financial services differently - minister https://t.co/AGX4F7ASFv pic.twitter.com/9OdNEZuG94 — Reuters (@Reuters) December 27, 2020

Politieke onrust VS gaat verder

Inmiddels heeft de Amerikaanse president alsnog getekend.

Millions of Americans lose jobless benefits as Trump refuses to sign aid bill https://t.co/J2mpyEPhQ3 pic.twitter.com/WFVNKd6akw — Reuters Business (@ReutersBiz) December 26, 2020

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's). 2020 was een heel goed jaar voor de actieve fondsportefeuille. Passief bleef daarentegen flink achter.

Maar beleggen in Shell mag

SI Opener: Hoe stem je je portefeuille af op de klimaatambities? https://t.co/sE2iVoxNLb pic.twitter.com/V9BxYIxqm8 — Robeco Professionals (@Robeco_Prof_NL) December 28, 2020

Bitcoingekte herhaald

Why bitcoin's blockbuster 2020 is different than the 2017 bubble https://t.co/43dlPe1Ktz by @juleshyman pic.twitter.com/x11bkua5Kd — Yahoo Finance (@YahooFinance) December 27, 2020

Zo lossen we de grote problemen op