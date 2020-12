Must read: Eindejaarsrally heel normaal

Must read

Plus: De wereld na corona, bullmarkt in grondstoffen op komst, Azië leidt herstel EM, groeisector gaming, en meer.

De wereld na corona

De donkerste dag is geweest, het maandagjaar 2020 kan worden afgesloten. Maar wat wordt het nieuwe normaal in 2021, als het coronavirus is ingeperkt?

Covid-19 liveblog: Economisch herstel zichtbaar

Hoe denken beleggingshuizen over de effecten van de coronapandemie? BlackRock gaat risk-on, Optimix en Kempen kopen ook aandelen bij, zilver gaat het volgens Jupiter doen, Robeco ziet waarde in high yield en EMD, JHI vreest 5% inflatie in 2021, en meer opinies.

Bullmarkt in grondstoffen op komst

Voor beleggers in grondstoffen was het afgelopen decennium geen onverdeeld succes. Dat wordt de komende jaren helemaal anders, zo voorspelt Jan-Willem Nijkamp van Fintessa. Lees ook: Komt er een nieuwe supercyclus voor grondstoffen?

Brexit: Baas over eigen vis

De Britten hebben de visserij cruciaal gemaakt in de brexitonderhandelingen. Maar zelf zijn het helemaal geen grote viseters. Voor hun economie hoeven ze het ook niet te doen. Waarom zetten de Britten dan zo zwaar in op hun vis? RTL Z zocht dat uit. Toch verwachten weinigen dat ruzie over visvangst een Brexitakkoord in de weg staat.

European shares rise on Brexit trade deal hopes https://t.co/89XhWENhe6 pic.twitter.com/EV8OOJuCf1 — Reuters Business (@ReutersBiz) December 23, 2020

S&P verliezers winnen alsnog

Lang verhaal over de opname van Tesla in de S&P 500 en waarom dat wel/niet goed uitpakt voor het aandeel. Opmerkelijk: aandelen die uit de S&P 500 vallen, presteren daarna beter dan deze grote index.

Eindejaarsrally bestaat

Wie de geschiedenis erop nakijkt, ontdekt dat de huidige rally heel normaal is.

Azië leidt herstel EM

In onze EM Visie: inhaalgroei in 2021 geleid door Azië, maar voor veel EMs komt volledig herstel van covid-19-schok pas in 2022. Ook voor EM's forse stimulus draagt bij aan herstel maar leidt ook tot risico's. @ABNAMROeconomen @merwinbisseling https://t.co/3vsnRlnIpP pic.twitter.com/4OXW4VARAc — Arjen van Dijkhuizen (@ArjenvDijkhuiz1) December 17, 2020

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's). Actief presteerde dit jaar heel veel beter dan zijn passieve tegenhanger. Het verschil was nog nooit zo groot.

Het nieuwe defensieve beleggen

In tijden van disruptie bieden traditionele, defensieve aandelen niet langer bescherming. Welke aandelen helpen beleggers wel om zorgeloos de nacht door te komen?

Banken helpen mee

Sinds het uitbreken van de coronacrisis in maart hebben banken in Nederland in aanvulling op het steunpakket van de overheid inmiddels bijna 172.000 ondernemers financiële ondersteuning geboden, voor in totaal zo’n €33 miljard, zo blijkt uit periodiek onderzoek van de Nederlandse Vereniging van Banken.

Groeisector