Must read: Beursexperts bakken er niets van

Plus: Markt groene obligaties door het dak, Tech onder vuur, VS rente verder omhoog, huizenprijzen stijgen niet/wel, en nog meer.

Meer, meer, meer groene obligaties

De markt voor groene obligaties is de afgelopen jaren al hard gegroeid. Door een nieuwe standaard in Europa en de verkiezing van Joe Biden tot Amerikaans president, lijkt er nog meer groei in het vat te zitten.

Trends stimuleren thematisch beleggen

Een aantal trends zet door en verandert de manier waarop wij werken, leven en communiceren. Dat heeft beleggingsimplicaties, aldus Alex Tedder, hoofd Global Equities bij Schroders.

Covid-19 liveblog: Nieuwe lockdowns link voor aandelen

Hoe denken beleggingshuizen over de effecten van de coronapandemie? Optimix en Kempen kopen juist aandelen bij, zilver gaat het volgens Jupiter doen, DWS ook akkoord met hogere koers-winstverhoudingen, Robeco ziet waarde in high yield en EMD, JHI vreest 5% inflatie in 2021, en meer opinies.

Nederlandse economie verteert lockdowns bovengemiddeld goed

Nederland slaat zich goed door de coronacrisis heen en komt er economisch sterk uit. Alleen Finland, Zweden en Denemarken doen het nog beter. Onze geavanceerde digitale economie en goede sociale voorzieningen zorgen dat we snel herstellen van financiële klappen.

Beleggingsprofessionals bakken er weinig van

Opvallend: beleggingsexperts met een goed trackrecord presteren, eenmaal ingehuurd door institututionele investeerders, heel zwak.

ABN AMRO geeft outlook EM

#EmergingMarkets set for catch-up, above trend growth in 2021. Still, full recovery from covid-19 shock will for many EMs not take place until 2022. Strong fiscal/monetary easing raises instability risks in some countries. @ABNAMROeconomen

https://t.co/mFT8JlEd1R pic.twitter.com/ptTa2MeWFY — Arjen van Dijkhuizen (@ArjenvDijkhuiz1) December 16, 2020

Brexitonderhandelingen uit impasse?

Er schijnt enige vooruitgang te zijn, meldt Reuters. Maar veel tijd is er niet meer. Of toch wel?

Amerikaanse rente stijgt volgend jaar

Reuters: "A survey by Bank of America Global Research showed on Wednesday that a record 87% of fund managers expect long-term higher yields, while a record 76% expect a steeper yield curve."

Obligaties opkomende markten hebben wind vol in de rug

De beleggingsconsensus is steeds positiever over obligaties EM, uitgegeven in lokale valuta. Er zijn genoeg redenen om deze schuld te kopen: dollarzwakte, hoge yields, lage waarderingen en een verwacht wereldwijd economisch herstel in 2021.

Techreuzen onder Europees vuur

Techreuzen riskeren miljardenboetes als ze zich niet houden aan strengere regels in de Europese Unie. Overtreden ze die nieuwe regels te vaak, dan kunnen ze zelfs worden opgebroken. Die aanpak moet de macht van online platforms, zoals Facebook, Apple en Google beperken.

Volgens Cor Wijtvliet is de dotcomgekte weer terug, gelet op recente IPO's.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's).

Tesla even veel waard als totale concurrentie

Is Tesla overgewaardeerd, of de rest ondergewaardeerd?

Studie met voorspelbare uitkomst

Van minder belasting voor rijken worden alleen rijken beter.

50 years of tax cuts for rich didn’t trickle down, study says https://t.co/b5BYt9TSJj via @CraigStirling pic.twitter.com/3qASyeha9u — Zoe Schneeweiss (@ZSchneeweiss) December 16, 2020

Activistische beleggers nemen Britse bedrijven op de korrel

Activistische aandeelhouders waren voor de coronacrisis vooral actief in continentaal Europa. In 2021 zullen zij hun pijlen vooral richten op zwakke ondergewaardeerde Britse bedrijven, voorspelt advocatenkantoor Alvares & Marsal.

Huizenprijsdiscussie

ING verwacht dat de huizenprijzen in 2021 zullen gaan dalen. Reden hiervoor is toenemende onzekerheid over de werksituatie, nu de coronacrisis steeds langer duurt, gekoppeld aan wijzigingen in de overdrachtsbelasting. Daarentegen gaf Rabobank vorige week nog aan te verwachten dat de huizenprijzen in 2021 én in 2022 zullen blijven stijgen, alleen iets minder hard dan in voorgaande jaren het geval was.

Interessante corruptiefeiten

Pensioenwet ligt klaar: vanaf nu mag het land meepraten

De regels voor pensioenfondsen worden in de aanloop naar het nieuwe pensioenstelsel versoepeld. Het verlagen van pensioenen kan daardoor de komende jaren vrijwel vermeden worden, aldus De Volkskrant.