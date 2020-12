Must read: De markt is slimmer

Must read

Dat is een belangrijke les van 2020. Plus; bitcoin is een crowded trade, historisch gezien is dit een bullish week en de volgende techdoorbraak.

Obligaties opkomende markten hebben wind in de rug

De beleggingsconsensus is steeds positiever over obligaties EM, uitgegeven in lokale valuta. Er zijn genoeg redenen om deze schuld te kopen: dollarzwakte, hoge yields, lage waarderingen en een verwacht wereldwijd economisch herstel in 2021.

Groene infrastructuur geeft stabiel rendement

Er zullen de komende jaren grote bedragen worden geïnvesteerd in duurzame infrastructuur. Voor beleggers biedt dat kansen op een relatief hoog en stabiel rendement.

Covid-19 liveblog: Nieuwe lockdowns link voor aandelen

Hoe denken beleggingshuizen over de effecten van de coronapandemie? Optimix en Kempen kopen aandelen bij, zilver gaat het volgens Jupiter doen, DWS ook akkoord met hogere koers-winstverhoudingen, Robeco ziet waarde in high yield en EMD, JHI vreest 5% inflatie in 2021 meer opinies.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's).

De markt is slimmer

Dat is misschien wel de belangrijkste les van 2020.

Een week voor de bulls

Historisch gezien is dit altijd een bullish week. Deze week ook?

Wat is de volgende technologische doorbraak?

Wat komt er na smart phones?

Onze man in Frankfurt

Frank Elderson treedt per vandaag formeel in dienst als directielid bij de Europese Centrale Bank.

Bitcoin is een crowded trade

#bitcoin has made 'the list' of most crowded trades...

Have you entered a long position in bitcoin recently? pic.twitter.com/b1Qp7N0ChQ — jeroen blokland (@jsblokland) December 15, 2020

Olieprijs herstelt maar langzaam