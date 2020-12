Must read: Grondstoffen gaan los

Must read

Plus: De dollar verzwakt in 2021 verder, QE forever, aandelen eerder goedkoop, als beleggen gokken wordt, en meer.

De dollar daalt ook in 2021

Hoe gaat het verder met de dollar? Zeven beleggingsprofessionals hebben daar weinig twijfel over. De Amerikaanse munt is nog niet klaar met dalen, zo is het unanieme oordeel. Welke beleggingen profiteren? Daarover verschillen wel de meningen.

Covid-19 liveblog: Meer in aandelen

Hoe denken beleggingshuizen over de effecten van de coronapandemie? Optimix en Kempen kopen aandelen bij, zilver gaat het volgens Jupiter doen, DWS ook akkoord met hogere koers-winstverhoudingen, Robeco ziet waarde in high yield en EMD, JHI vreest 5% inflatie in 2021, en meer opinies.

QE forever

Totdat inflatie weer eens van de grond komt.

QE as far as the eye can see. https://t.co/eZ0cfuuanY — ABN AMRO EconBureau (@ABNAMROeconomen) December 11, 2020

Grondstoffen gaan los

Twee zwaarwegende redenen zijn daar de oorzaak van, aldus Krist Plaizier.

Online-strijdtoneel in India en Zuidoost-Azië

Het PGIM Jennison Global Equity Opportunities fonds boekt vooral succes doordat het volledig is gericht op disruptieve technologieaandelen en dan vooral e-commerce. Vooral in India en Zuidoost-Azië valt nog veel te halen.

Er is nog hoop op een geslaagde scheiding

After the U.K. and the EU agreed to go the "extra mile," officials say an agreement could finally be struck this week — with just days to spare https://t.co/RFiIi9HA4R — Bloomberg Brexit (@Brexit) December 14, 2020

Het verschil tussen geluk (luck) en vaardigheid (skill)

Interessant verhaal van Baryy Ritholtz.

Alles bij elkaar

Dat is handig, een fonds met alle alternatives bij elkaar. Dat scheelt zoeken.

Aandelen lijken duurder dan ze zijn

Alles is relatief, ook de financiële markten. Martine Hafkamp rekent voor.

Als beleggen gokken wordt

Single company call options are the new stocks! pic.twitter.com/XT2kH105vr — jeroen blokland (@jsblokland) December 12, 2020

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's). De actieve portefeuille gaat dit jaar als een speer. Dat was afgelopen jaren wel anders.

Huizenprijzen in 2021 ietsje omlaag