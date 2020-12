Must read: Beurseuforie

Must read

Short foute bedrijven!

Waarom uitsluiten of engagen als bedrijven met zeer zwakke ESG-scores ook kunnen worden geshort. Het verbetert het ESG-gehalte en risicoprofiel van een portefeuille aanzienlijk, zo is de stellige overtuiging van Man Institute.

Covid-19 liveblog: Zilver gaat voor goud

Hoe denken beleggingshuizen over de effecten van de coronapandemie? Zilver gaat het volgens Jupiter doen, DWS akkoord met hogere koers-winstverhoudingen, Robeco ziet waarde in high yield en EMD, JHI vreest 5% inflatie in 2021, en meer opinies.

Economenclub pleit voor drastisch andere aanpak coronacrisis

De crisisaanpak van het kabinet richt te veel schade aan. Het moet anders. Herstel NL, een club van economen, een paar medici en nog wat mensen uit andere disciplines pleit voor een andere benadering van de coronapandemie. Minder restrictief, meer dialoog, meer oog voor de economische schade. Bekijk de reportage van RTL Z.

Pas op met beleggingsadviseurs

Could investment consultants be the biggest destroyers of value in the #investment world? https://t.co/t0IpmntPqz — Joachim Klement (@JoachimKlement) December 9, 2020

Dure aandelen?

Jan-Willem Nijkamp begrijpt de huidige eindejaarsrally wel.

Als goedkope aandelen toch niet goedkoop blijken te zijn

Aandelen die goedkoop lijken hoeven dat niet te zijn. Want hoe zijn de onzichtbare immateriële activa (intangible assets in het Engels) gewaardeerd? Uiteindelijk draait alles tocht om de winstgroei van een bedrijf.

Is dit beurseuforie?

In case you missed it: While the stock market is at record highs, the put/call volume ratio has dropped to lowest level in decades, suggesting a dangerous complacency among investors. pic.twitter.com/bTVjvbZmRR — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) December 9, 2020

2680 euro verlies per belegger

AFM komt met voorstellen om de risico's van turbo's te beperken

Angst voor harde Brexit neemt toe

Vanavond gaat de Britse premier Boris Johnson een vorkje prikken met EU Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. De kans dat daar een akkoord uitrolt wordt klein geacht. Onderwijl tikken de laatste seconden weg om een no-deal Brexit af te wenden. Reuters bericht.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's). De actieve portefeuille gaat dit jaar als een speer. Dat was afgelopen jaren wel anders.

Want vergroening Shell schiet niet op

'Leidinggevenden bij Shell vertrekken om discussie over tempo vergroening' https://t.co/abUQzhQfLw pic.twitter.com/dUy2daBw3t — RTL Z (@RTLZ) December 8, 2020

Amerikaanse bedrijven bulken van het geld

Amerikaanse bedrijven staan er financieel goed voor. Ze hebben dit jaar veel geleend om de crisis te doorstaan, maar relatief weinig uitgegeven. De cash die overblijft, kan in 2021 worden ingezet voor investeringen, fusies en overnames.

Slecht nieuws voor Ralph Hamers

Oud-topman Ralph Hamers van ING wordt strafrechtelijk vervolgd voor het falende toezicht op witwaspraktijken bij de bank. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag bepaald. https://t.co/XVQOQw0MU9 — Het Parool (@parool) December 9, 2020

Verscherping regelgeving voor cryptobedrijven

Op 21 november 2020 verliep de deadline waarop cryptodienstverleners in Nederland geregistreerd dienden te zijn om hun crypto-activiteiten te mogen voorzetten. Bijna vijftig partijen hebben een aanvraag ingediend bij DNB, maar tot op heden zijn slechts 13 partijen in het openbaar register bijgeschreven. Het volgende reguleringskader staat echter al in de steigers: de zogeheten Europese verordening ‘Markets in Crypto-Assets’ (MiCA).

Gaan jonge pensioendeelnemers alsnog de rekening betalen?