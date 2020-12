Must read: Gouden toekomst voor zilver

De ETF-dodenlijst

Detlef Glow van Lipper begrijpt wel waarom zo veel ETF's worden opgeheven. Hij heeft een lijst gemaakt van ETF´s die mogelijk binnen afzienbare tijd worden geliquideerd.

De gouden toekomst van zilver

Want zilver kent in tegenstelling tot grote broer goud ook nog belangrijke industriële toepassingen, aldus Jan-Willem Nijkamp. Dit jaar steeg de waarde van zilver meer dan die van goud.

Aandelen duur?

Volgens Robert Shiller is dat niet het geval als de waardering van obligaties ernaast wordt gelegd.

Vind de winnaars

Covid-19 liveblog: Klimaataandelen nieuwe winnaar

Hoe denken beleggingshuizen over de effecten van de coronapandemie? DWS verwacht veel van klimaataandelen, NN IP gaat voor cash en linkers, BMO GAM vreest einde aandelenrally, ING en Robeco zijn bullish over 2021, Janus Henderson rekent op herstel vastgoed, en meer opinies.

Dit is toch echt een V-herstel

World #trade , often lagging after #recessions is V-shaping as well. Global trade in September was down just 1.6% compared to a year ago. pic.twitter.com/iwaZQ5G717

De grootste vervuilers ter wereld

Shell moet groener worden, vinden milieuclubs. Ze stappen naar de rechter om dat af te dwingen. Maar wie zijn eigenlijk de grootste vervuilers, in Nederland maar ook wereldwijd? RTL Z zocht het uit. Voor langetermijnbeleggers wel iets om in de beleggingsbesluitvorming mee te nemen.

Beleggers stappen uit Big Oil

Want: De druk op fossiele bedrijven om hun CO2-uitstoot te beperken, heet inmiddels een 'beleggingsrisico'. Bovendien presteren de niet-fossiele energiebedrijven over de afgelopen vijf jaar structureel beter.

Duurzame transitie dwingt beleggers tot herijking portefeuille

Een groeiend aantal bedrijven en overheden zet zich in voor verduurzaming van economie en samenleving. De coronapandemie heeft deze trend zelfs versterkt, schrijft Caspar Snijders, portefeuillemanager aandelen bij ACTIAM. Goed verhaal.

Alles wordt elektrisch

Edison & Co moesten eens weten.

De favoriete aandelen van Europese beleggers

En die komen niet uit Europa, aldus Belegger.nl.

Amerikaans-Chinese handelsspanningen gaan verder?

Biden wil Amerikaanse tarieven op Chinese producten zeker niet meteen terugdraaien.

Amerikaanse lange rente stijgt sterk op stimuleringsplannen Biden

(En op de verwachting dat deze plannen het ook nog eens halen)

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's). De actieve portefeuille doet het dit jaar veel beter dan de passieve concurrent.

Van centrale bank naar regering

De nieuwe Amerikaanse minister van Financiën vertelt wat ze van plan is

The Treasury Department must be an institution that wakes up every morning thinking about the American people.



Your jobs, your paychecks. Your struggles, your hopes. Your dignity. And your limitless potential.



We will work to restore that public trust and promise. pic.twitter.com/ubxrE0sIc6