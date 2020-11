Must read: Een verhaal van 2 werelden

Must read

Plus: Beleggingshuizen positief over Azië, Britse economie in problemen, nieuw pensioenstelsel is stap vooruit, en meer.

Pas op! Daar komt Azië

Drie assetmanagers over de geweldige beleggingskansen in Azië, en dan vooral in China. "In het afgelopen kwartaal zijn de bedrijfswinsten opnieuw naar boven bijgesteld. Dat biedt gunstige perspectieven voor 2021."

China stimuleert desondanks verder

China central bank offers salve to jittery markets with surprise MLF injection https://t.co/6kpKIcBc0m pic.twitter.com/S7KtvUe4Ki — Reuters Business (@ReutersBiz) November 30, 2020

Covid-19 liveblog: Tijd om winst te nemen

Hoe denken beleggingshuizen over de effecten van de coronapandemie? BMO GAM vreest einde aandelenrally, ING en Robeco zijn bullish over 2021, UBS AM koopt cyclische aandelen, Janus Henderson rekent op herstel vastgoed, en meer opinies.

Britse economie in zware problemen

Nog een reden om een no-deal Brexit te voorkomen.

A year to remember: UK economy is set to contract by the most in >300yrs due to lost productivity from coronavirus lockdowns. GDP will probably shrink by 11.3% this year, most since the year 1709, acc to Office for Budget Responsibility forecasts. (via BBG) pic.twitter.com/zHxV3zFxCM — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) November 29, 2020

EL-Erian waarschuwt (nog maar eens)

Het verschil in prestaties tussen Wallstreet (de beurs) en Mainstreet (de economie) wordt te groot. Hier is het verhaal.

Groepsimmuniteit pas in 2022. Of toch eerder?

ABN Amro waarschuwt dat we nog lang niet af zijn van het coronavirus. Pas in 2022 zijn er voldoende mensen gevaccineerd om afscheid te nemen van social distancing. Deutsche Bank is iets positiever en rekent op eind 2021.

Wie betaalt de coronarekening?

Econoom Hans Stegeman van Triodos denkt dan toch aan bedrijven en vermogenden.

Nieuw pensioenstelsel is stap vooruit, maar...

"Het pensioenakkoord is een stap voorwaarts, maar reken u niet rijk…"@ronaldkoknl and Mark Geene interviewed prof. Theo Nijman (Netspar). From the latest edition of VBA Journaal.https://t.co/OUyiSvHGdR pic.twitter.com/A66R3wQfTL — CFA Society VBA Netherlands (@cfavba) November 30, 2020

Twee werelden

Chinese industriële groei verkeerde vorige maand in de overdrive, meldt Reuters.

Amerikaanse aandelen verkopen?

After years of economic and earnings growth in the U.S. exceeding the rest of the world, this is expected to change in 2021, per the most recent IMF forecast for GDP.

Read our 2021 outlook here-> https://t.co/r2w0nHKDPu pic.twitter.com/XWaH9EGsss — Jeffrey Kleintop (@JeffreyKleintop) November 28, 2020

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's).

Waarom de rijken rijker worden

In the US, the top 1% holds 52.4% of corporate equities and mutual fund shares against just 0.6% held by the bottom 50%. pic.twitter.com/FsgeFk6cGs — jeroen blokland (@jsblokland) November 28, 2020

OPEC+ niet eens over verdere productiebeperkig

Dus de olieprijs gaat weer eens omlaag.

Oil fell as a consensus within OPEC+ to postpone an output hike planned for January remained elusive ahead of a key meeting on Monday https://t.co/APdwLL3cz8#OOTT pic.twitter.com/2zBbIWNUBx — Helen Robertson (@HelenCRobertson) November 30, 2020

Drie banken in top tien lijst meest waardevolle Nederlandse merken

ING is het meest waardevolle bankmerk van Nederland. In een overzicht van de dertig meest waardevolle Nederlandse merken van onderzoeksbureau Kantar eindigt de bank op de vijfde plaats algemeen. De merken Ziggo en Booking.com zijn weer waard dan Rabobank en ABN AMRO. Dat was wel eens anders. Nummer 1?

Banken hebben een kostenprobleem