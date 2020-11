Must read: Volgend jaar weer bankdividend?

Must read

Investeringsvolume zonne-energie-sector flink omhoog

Overheden en grote beleggers willen de komende jaren honderden miljarden investeren in groene energie. Voor investeringen in de zonne-energiesector staat bijna 750 miljard dollar klaar.

Covid-19 liveblog: Tijd om winst te nemen

Hoe denken beleggingshuizen over de effecten van de coronapandemie? BMO GAM vreest einde aandelenrally, ING en Robeco zijn bullish over 2021, UBS AM koopt cyclische aandelen, Janus Henderson rekent op herstel vastgoed, en meer opinies.

Climate investing: if not now, when? If not you, who?

For all the ESG-challenges companies face today, there is one which unites them all – a challenge dwarfing all others in its urgency. ‘E’ for the environment. ‘E’ for the elephant in the room. ‘E’ for the emergency we all now face – the failure of our fossil-fuel civilisation to address climate change, writes Lyxor ETF.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's).

Weer omlaag

Leren van Black Friday

Wat kunnen beleggers leren van de koopjesjacht?

Moeten we ons zorgen maken?

Worden grote beleggers niet te machtig?

De vaccinrace

Er zijn maar liefst 48 vaccins in de race om het coronavirus in te dammen. ABN Amro zet alle onzekerheden rond de ontwikkelingen op een rij.

De dollar is zwak

Beleggers denken dat de dollar nog verder kan dalen.

Misschien mag het weer

ECB policy makers are getting behind the idea of cautiously removing the ban on dividend payments by banks next year https://t.co/7YiUFiQvu3 — Bloomberg Markets (@markets) November 27, 2020

Bitcoin als comeback kid