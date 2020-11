Must read: Yellen is terug

Must read

Biden wil haar benoemen als minister van Financiën. Plus; nog meer negatief renderende schuld, een index is raar en Musk is de rijkste.

Economie zonder schuldgevoel

Het enige onderwerp waar niemand een schuldgevoel over lijkt te hebben is de enorme toename van schuld. En het zou wel eens helemaal uit de hand kunnen lopen met die schuld, aldus Marcel Tak.

Nieuw: IEXProfs online magazine over duurzaam beleggen

Wat is de invloed van de coronacrisis op duurzaam beleggen? Net als bij technologie worden trends versneld, zo blijkt. Assetmanagers vertellen hoe zij duurzaam beleggen aanpakken.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's).

Top-10 aandelen beleggingsfondsen toonaangevend

Een beproefde aandelenstrategie is over alle beleggingsfondsen de tien aandelen te kiezen die het meest in hun portefeuilles voorkomen. Deze aandelen maken een goede kans om het de komende twaalf maanden beter doen dan andere aandelen.

The social and economic impact of rising income inequality

Income inequality is changing global demand for goods and services, writes Roy Adkins, Credit analyst at T. Rowe Price.

Yellen is terug

De aankomende Amerikaanse president Joe Biden wil Janet Yellen benoemen tot minister van Financiën.

Door de ballotage

Europees Parlement geeft groen licht voor benoeming Frank Elderson https://t.co/K26MG6wMzs pic.twitter.com/0TosQF0ATm — FD Nieuws (@FD_Nieuws) November 24, 2020

Zoveel negatief rendement

Negative yielding debt reached a new high of US$15tn, but is twice that when viewed in real terms https://t.co/aHqz9vnKAY — The Market Ear (@themarketear) November 24, 2020

Een index is geen keurmerk

Dat een aandeel in een index zit, betekent niet alles. Er zijn hele rare regels voor toelating tot indices.

Musk is de rijkste