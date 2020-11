Must read: Buffett koopt Big Pharma

Must read

Assetmanagers gaan voor high yield

Aantrekkelijke spreads, hoge rentes en weinig faillissementen zijn de belangrijkste redenen dat beleggingshuizen over geen obligatiecategorie positiever oordelen dan over high yield. BlackRock: "High yield vormt een aantrekkelijke bron van inkomen in een wereld die naar yield snakt."

Covid-19 liveblog: Economisch verlies door coronacrisis is beperkt

Hoe denken beleggingshuizen over de effecten van de coronapandemie? BlackRock verwelkomt vaccin, Amundi prijst China, Kempen vreest winter, UBS AM koopt cyclische aandelen te kopen, Janus Henderson rekent op herstel vastgoed, en meer opinies.

Nieuwe lockdowns, nieuwe All Time Highs

Met dank aan de centrale banken. "In tegenstelling tot bij de vorige crisis komt al dat extra geld (van centrale banken) deze keer wel in het publieke domein terecht. Het is niet uitgesloten dat deze golf van geld alle beleggingscategorieën sterk in waarde zal doen oplopen. Is er een corona-bevrijdings-rally in de maak? We zitten er waarschijnlijk al middenin," aldus Jan-Willem Nijkamp van Fintessa. Optimistische column.

In afwachting van betere tijden

These startling pictures show the impact of COVID-19 on the cruise industry https://t.co/fx3r8tgXy1 #covid19 #tourism pic.twitter.com/RNl5HvuKVm — World Economic Forum (@wef) November 18, 2020

Warren Buffett gaat voor Big Pharma

Waardebelegger Warren Bufett heeft een nieuwe bestemming gevonden voor de gigantische cashreservers van zijn beleggingsvehikel Berkshire Hathaway. “Big pharma names have underperformed, and look cheap relative to historical valuations and the market overall,” said Jim Shanahan, an Edward Jones analyst who covers Berkshire. “These are large, dominant companies in an industry that has demonstrated strong, long-term growth.”

Schrijf quants niet af

In de afgelopen jaren hebben kwantitatieve beleggingsstrategieën zwak gepresteerd. Dat wordt in de aankomende tijd anders, voorspelt hoofdquant David Blitz van Robeco.

Although the current period feels like a long and dark winter for quants, we are more optimistic than ever that it will be followed by a bright new era. https://t.co/G7UVGBdn9k — Robeco Asset Management (@Robeco) November 16, 2020

7 redenen om uit een beleggingsfonds te stappen

Jeffrey Schumacher van Morningstar: "Hoewel onze ratings een langetermijn-horizon vereisen, kunnen er situaties ontstaan waarin we besluiten om onze ratings te heroverwegen. Voor beleggers kan zo’n situatie soms zelfs aanleiding zijn om een fonds uit de portefeuille te verwijderen."

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's). De passieve Index20+ is voor het eerst na de sell-off ook in posief gebied.

Beleggers eisen inzicht in klimaatkosten bedrijven

Een groep institutionele beleggers heeft 38 Europese bedrijven om meer informatie gevraagd over de financiële impact van klimaatverandering op hun business. Geven ze die informatie niet, dan dreigen de briefschrijvers hun aandelen te verkopen.

Wat vermogensbeheerders kunnen leren van banken

In een nieuw onderzoek van Enigma Consulting komt naar voren dat spaar- en beleggingsbanken hun onboardingsproces naar een hoger niveau kunnen brengen door te leren van de klantreis van banken die reguliere betaalrekeningen aanbieden. Wat vooral opvalt is dat de onboarding bij spaar- en beleggingsbanken nog hoofdzakelijk via de website verloopt, terwijl betaalbanken de onboarding via de app aanbieden en overduidelijk meer inzetten op innovatieve oplossingen.

Dealine Brexit nadert

Toch vreest niemand een no-deal. Vreemd.

UK hopes to get a Brexit trade deal, business minister Sharma says https://t.co/K83LPsT0qu pic.twitter.com/mKpJiuVS0N — Reuters (@Reuters) November 18, 2020

Hongarije en Polen blokkeren Europees coronasteunpakket

750 miljard euro. Zoveel is er door de EU vrijgemaakt om Europa door de coronacrisis te slepen. Maar voorlopig is dat geld er niet. Dat komt door twee landen: Polen en Hongarije. Die landen hebben geen goedkeuring gegeven aan de nieuwe Europese begroting én het coronasteunpakket. Bekijk de reportage van RTL Z.

Bitcoingekte 2.0