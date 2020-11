Must read: Nu al +9%

Must read

De yuan laat de dollar achter zich. Plus; beleggers zijn gek, Tesla in de S&P 500 en de VS willen weer meedoen met klimaatafspraken.

Drie misverstanden over obligatie-indexbeleggen

Beleggers denken soms dat obligatie-indexproducten illiquide beleggingen zijn, maar dat is een misverstand, aldus Wim van Zwol. Plus nog twee mythes en misverstanden over beleggen in obligaties via een index.

Jeremy Grantham: Beleggers zijn gek geworden

Een recessie en snel oplopende koersen gaan niet samen. Beleggers zijn volgens Jeremy Grantham krankzinnig geworden. Het kan niet anders dan dat de aandelenbubbel binnen twee jaar barst.

Covid-19 liveblog: We gaan een moeilijke winter tegemoet

Hoe denken beleggingshuizen over de effecten van de coronapandemie? Kempen vreest winter, de komst van een vaccin is voor UBS AM nog meer reden om cyclische aandelen te kopen, Janus Henderson rekent op vastgoedwinst, en meer opinies.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's). De passieve Index20+ is voor het eerst na de sell-off ook in posief gebied.

Tesla in S&P 500

Tesla komt in de belangrijkste beursindex ter wereld, de S&P 500 - dat brengt zeepbelachtige risico's mee voor beleggers https://t.co/fDFVykYrkY — Business Insider Nederland (@BINederland) November 17, 2020

Ze willen weer meedoen

The US is set to rejoin the Paris climate agreement. Here’s what you need to know https://t.co/CJO9GD657Z #Climate #Emissions pic.twitter.com/N64EDeZ47k — World Economic Forum (@wef) November 17, 2020

Beleggingsadviseurs hebben het moeilijk

De coronacrisis zorgt ervoor dat zij minder nieuwe klanten hebben.

Pensioenfonds Zorg en Welzijn na miljardenverlies uit olietermijnmarkt. De crash op de oliemarkt kostte het fonds €4 mrd.https://t.co/2mPYQ96Cfb pic.twitter.com/YqTAjwPx3F — FD Nieuws (@FD_Nieuws) November 17, 2020

Nu al +9%