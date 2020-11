Must read: China leidt grootste handelsblok

Must read

Plus: De beleggingspilaren van JP Morgan AM, pakketbezorging in overdrive, Nederlandse economie op de weg terug, en meer.

Beleggers zullen bakens moeten verzetten

Amerikaanse aandelen zullen ophouden met outperformen, de strijd tegen klimaatverandering is het nieuwe grote thema, en beleggen in alternatieven, zoals private equity, infrastructuur en hedgefondsen, is een must. JP Morgan AM is door met z'n beleggingsoutlook.

Grootste handelsblok gevormd

De VS, dat niet meedoet, laat de leiding aan China. Reuters heeft het verhaal. Net als Bloomberg.

Covid-19 liveblog: Aandelenrotatie gerechtvaardigd

Hoe denken beleggingshuizen over de effecten van de coronapandemie? De komst van een vaccin is voor UBS AM nog meer reden om cyclische aandelen te kopen, Janus Henderson rekent op vastgoedwinst, volledig economisch herstel duurt volgens Fidelity International nog zeker tien maanden, en meer opinies.

Pakketbezorging & streamingdiensten in overdrive

De coronacrisis en bijbehorende lockdowns zorgden ervoor dat we veel meer online zijn gaan bestellen. Door het feestseizoen, waarvoor Singles Day de aftrap gaf, gaat de pakketbezorging nog eens in de overdrive, aldus RTL Z. Dat geldt trouwens ook voor de streamingdiensten, zoals Netflix.

Van de rente moeten obligatiebeleggers het steeds minder hebben

Lees ook: Waarom nog staatsobligaties kopen?

Tencent te succesvol

Dus de Chinese overheid denk eraan om het bedrijf aan banden te leggen. Ook Krist Plaizier van Fintessa schrijft erover.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's). De passieve Index20+ is voor het eerst na de sell-off ook in posief gebied.

Fondsbeheerders hebben weinig verstand van sociale media

Covid-19 had de prestaties van fondsbeheerders op het internet eigenlijk moeten verbeteren, maar het tegendeel is waar, constateert Peregrine. Robeco en Fidelity Investments zijn positieve uitzonderingen.

Nederland op de goede weg terug

Vergeleken met andere landen heeft de economische activiteit in Nederland vooralsnog minder te lijden gehad onder de coronacrisis. De economie was in het derde kwartaal weliswaar nog 3 procent kleiner dan eind 2019, maar de kloof met de situatie vóór de coronacrisis is kleiner dan in andere Europese economieën

