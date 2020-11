Must read: Wat een veerkracht

Must read

De NL economie is er nog niet, maar wat een veerkracht! Plus; make up your mind, Boris en China feliciteert Biden en Harris. Toch wel een dingetje.

2021: Alles behalve inflatie

Inflatie, nee dat is iets wat beleggers niet hoeven te verwachten in 2021, aldus Edin Mujagic. Centrale banken willen misschien wel inflatie, maar kunnen de rente echt niet verhogen.

Hoge ESG-rating is dit jaar garantie voor succes

Fidelity International concludeert dat beursfondsen met een hoge ESG-rating het dit jaar vrijwel altijd beter deden dan bedrijven met een lage rating.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's). De passieve Index20+ is voor het eerst na de sell-off ook in posief gebied.

Toch wel een dingetje

China congratulated Joe Biden and Kamala Harris on winning US presidential election, ending days of speculation about when Beijing would formally acknowledge victory.

“We‘ve been following reaction on US election from both within US & from int community,” China FM spokesman says. pic.twitter.com/gNCpBmI91v — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) November 13, 2020

A shared vision on the food transition

Triodos Organic Growth Fund has recently taken an equity stake in Swiss company Farmy, an online market for transparent and sustainable shopping directly from the producer.

VS verkiezingenblog: Onduidelijke beleggingsconsequenties

De beleggingsconsequenties van de uitslag van de Amerikaanse verkiezingen zijn volgens DWS volstrekt onduidelijk. Winst van Biden is volgens BNY Mellon vooral positief voor de gezondheidszorgsector. Beleggers waarderen volgens Capital Group en Valuedge dat Biden met een Republikeinse Senaat te maken krijgt.

Covid-19 liveblog: Aandelenrotatie gerechtvaardigd

Hoe denken beleggingshuizen over de effecten van de coronapandemie? De komst van een vaccin is voor UBS AM nog meer reden om cyclische aandelen te kopen, Janus Henderson rekent op vastgoedwinst, volledig economisch herstel duurt volgens Fidelity International nog zeker tien maanden en meer opinies.

Make up your mind, Boris

European Union officials say it’s make-your-mind-up time for Boris Johnson. Does he want a trade deal with the bloc, or not? https://t.co/MRDReKinWc — Bloomberg Brexit (@Brexit) November 13, 2020

Veerkracht

Het ongekend sterke herstel in Q3 toont weer eens het nut van de massale steunmaatregelen aan. Bedrijven konden weer verder, werknemers hadden hun baan nog.

(ja, er zijn ook heus wel zombiebedrijven ontstaan, maar dat lijkt op deze korte termijn een geringe prijs) pic.twitter.com/1M5En0ijfO — Mathijs Bouman (@mathijsbouman) November 13, 2020

ECB over digitale munt