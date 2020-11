Must read: Techcorrectie is tijdelijk

Must read

Steeds meer assetmanagers keren zich af van staatsobligaties

Ja, staatsobligaties gelden nog altijd als de ultieme veilige haven in tijdens van hevige stress, maar de prijs van deze veiligheid in de vorm van ultra lage rentes wordt door steeds meer assetmanagers als te hoog beoordeeld.

Hoe lager de rentes, hoe hoger de K/W's

VS verkiezingenblog: Onduidelijke beleggingsconsequenties

De beleggingsconsequenties van de uitslag van de Amerikaanse verkiezingen zijn volgens DWS volstrekt onduidelijk, winst van Biden is volgens BNY Mellon vooral positief voor de gezondheidszorgsector. Beleggers waarderen volgens Capital Group en Valuedge dat Biden met een Republikeinse Senaat te maken krijgt.

Winst Biden betekent vooral een back to normal

Leuke column van Joshua Brown.

Covid-19 liveblog: Aandelenrotatie gerechtvaardigd

Hoe denken beleggingshuizen over de effecten van de coronapandemie? De komst van een vaccin is voor UBS AM nog meer reden om cyclische aandelen te kopen, Janus Henderson rekent op vastgoedwinst, volledig economisch herstel duurt volgens Fidelity International nog zeker tien maanden, en meer opinies.

Als u denkt dat Pharma aandelen uit hun dak met al dat vaccin nieuws. Nou dat valt wel mee. Relatieve performance. pic.twitter.com/YtGj5eW5rY — Corné van Zeijl (@beursanalist) November 11, 2020

Techcorrectie is slechts tijdelijk

Jan-Willem Nijkamp: "Ja, de pandemie heeft de koersen van deze aandelen opgestuwd. Maar de digitalisering die aan de rally van Big Tech ten grondslag ligt was er al voor de uitbraak van het virus. Het virus heeft de digitalisering in een stroomversnelling gebracht. In een postcorona wereld zullen de technologie-aandelen echter blijven floreren. Een draai van groei naar waarde zal hooguit de extreme waarderingsverschillen wat reduceren, maar het zal niet voor een volledig ander speelveld gaan zorgen. Een dip in technologie-aandelen is eerder een kans om in te stappen of om bestaande posities uit te breiden." Hier de hele column.

Groei en goedkoop

Beleggers ontdekken volgens Reuters de vergeten Japanse beurs.

Waar nu wereldwijd de schulden worden gemaakt

Countries are piling on record amounts of debt amid COVID-19 https://t.co/BS2U1ZBxy7 pic.twitter.com/iHWpIX4NaT — World Economic Forum (@wef) November 11, 2020

Europese Commissie: "Amazon misbruikt macht met dubbelrol"

De voorlopige conclusie volgt na ruim een jaar onderzoek. Kern van de aanklacht zijn de gegevens die Amazon verzamelt over de externe verkopers die hun spullen via Amazon verkopen in Duitsland en Frankrijk. Amazon misbruikt die informatie om beter te kunnen concurreren met die externe verkopers, concludeert Eurocommissaris Margrethe Vestager (Mededinging en Digitale samenleving).

Ondertussen werkt Europa aan nieuwe regelgeving om de steeds machtigere techreuzen aan te kunnen pakken.

Niets stopt China

Het goede nieuws: Het land wil niet de wereld domineren

De westerse hegemonie is voorbij. Waarom China niet meer te stoppen ishttps://t.co/vv9dOJXbO6 pic.twitter.com/cScNoFaBJ0 — FD Nieuws (@FD_Nieuws) November 11, 2020

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's). De passieve Index20+ is voor het eerst na de sell-off ook in posief gebied.

Koersen vastgoedfondsen en banken bewegen hand in hand

Als de koersen van vastgoedfondsen (REIT's) kelderen, dan volgen banken kort daarop. Dat blijkt uit een studie van de BIS.

Slecht nieuws voor Shell & Co

Power plants fuelled by natural gas will not be classed as "sustainable" or "transition" investments in Europe unless they meet emission limits which are so low that none are currently able to comply, according to draft EU rule... https://t.co/LqLQRpR2od — Hans Stegeman (@hanswstegeman) November 11, 2020

Erdogan stuurt president centrale bank de laan uit

President Erdogan van Turkije grijpt andermaal hard in bij de centrale bank van Turkije. Bankpresident Murat Uysal moet na zestien maanden het veld ruimen, omdat Erdogan ontevreden is over diens rentekoers en over de recente val van de Turkse munt. Saillant is dat Uysal op zijn post kwam, nadat Erdogan Uysals voorganger bekritiseerd had om dezelfde reden.

RTL Z heeft er ook aandacht voor in een speciale reportage met de veelzeggende kop Hoe Erdogan de Turkse economie in problemen brengt.

Buffett koopt vooral eigen aandelenfonds

Warren Buffett kocht in het derde kwartaal voor 9 miljard dollar aandelen van zijn eigen beleggingsvehikel Berhshire Hathaway. De super belegger weet niet goed wat hij met alle overtollige cashmiddelen aan moet. Zo heeft hij nu nog 139 miljard dollar aan cash te besteden.