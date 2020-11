Must read: Olieprijs weer onder druk

Must read

Wachten op de uitslag in de VS doet de olieprijs geen goed. Verder; de grootste private equity bedrijven op een rij en minder steun in China.

VS verkiezingsblog: Hoe langer het duurt....

Hoe groter de kans op een correctie bij een definitieve uitslag, aldus ETHENEA Independent Investors. En een verdeeld Congres is goed voor beleggers, concludeert Capital Group.

ETF´s doen het in 2020 beter dan actief beheerde fondsen

De beursdip dit voorjaar was voor actieve beleggingsfondsen een uitgelezen kans om te laten zien wat ze kunnen. Uit Amerikaans onderzoek blijkt ze de hoge volatiliteit hebben benut om het beter te doen dan ETF's.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's).

Hoe groot is private equity?

De 25 grootste partijen in een grafiek.

Businessmodel luchtvaartmaatschappijen op de schop

Nu zakenreizigers de vele dollar niet meer binnenbrengen, moet het businessmodel van luchtvaartmaatschappijen op de schop.

Meer banen weg

Ook al gaat het niet heel slecht in de bankensector, er worden toch banen geschrapt. ING en Santander zijn de nieuwste bezuinigers.

AFM publiceert outlook 2021

"In Trendzicht 2021 streven we er vooral naar een overzicht te geven van redelijk overzienbare trends die de financiële sector en ons toezicht daarop in de komende jaren beïnvloeden. Ontwikkelingen waar je je op kunt voorbereiden. Als sector, consument en toezichthouder."

Olie naar 38 dollar

Oil fell toward $38 a barrel amid a surging coronavirus and a lack of clarity from the U.S. election https://t.co/vWdOq0pvk9#OOTT pic.twitter.com/3tK6flexF0 — Helen Robertson (@HelenCRobertson) November 6, 2020

Minder steun in China?

China’s central bank has started talking about an exit of monetary easing as the economy’s recovery strengthens https://t.co/edhPFFHyWx — Bloomberg Markets (@markets) November 6, 2020

Goud gaat best lekker