Must read: Daar is de dubbele dip

VS verkiezingsblog: Nog even geduld

Zoals verwacht laat de uitslag op zich wachten. Biden staat voor, Trump laat zich nog niet uit het veld slaan. Intussen neemt de onrust toe, maar geen paniek, aldus Columbia Threadneedle. In januari is er echt wel een president.

Covid-19 liveblog: Explosie nieuwe bedrijven

Hoe denken beleggingshuizen over de effecten van de coronapandemie? Robeco ziet een explosie van nieuwe bedrijven, UBS AM wijst Nederland aan als toekomstige winnaar, AM Capital Group is positief over luxemerken, AXA IM vreest effecten tweede golf, en meer opinies.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's).

Onee, daar is ie...

Wat gaat er mis bij Ant?

On @Breakingviews - An abrupt regulatory halt to Ant's $37 bln IPO speaks to Beijing's waning tolerance for the clout wielded by online titans https://t.co/wjBYj3iby8 by @mak_robyn pic.twitter.com/qn94RHYYwu — Reuters (@Reuters) November 5, 2020

ING trapt op de One Bank-rem

In navolging van ABN Amro zet ook ING het mes in zijn internationale zakenbank. Een aantal kantoren in Azië en Zuid-Amerika worden gesloten. Duizend banen staan op de tocht.

Duurzame modelportefeuilles samenstellen nog lastig

Het vermogen dat wordt belegd volgens duurzame criteria groeit. Het is echter niet zo eenvoudig om een modelportefeuille vorm te geven die volkomen ESG-proof is.

150 miljard pond voor de Britten

De Britse centrale bank koopt nog eens 150 miljard pond aan staatsobligaties nu de Britten opnieuw in lockdown moeten, en een dubbele dip eraan lijkt te komen.

Wat kost een IPO eigenlijk?

Bedrijven staan nog in de rij voor een beursgang, maar wat kost zoiets dan?

Het gaat nog niet beter