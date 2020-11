Must read: Nek-aan-nek

Must read

Verkiezingen VS: Geen blauwe golf

Assetmanagers over de Amerikaanse verkiezingen: Robeco vreest vooral dat president en Congres verschillend van kleur zijn, Invesco is niet bang voor democratische schade, ING rekent de 3 verschillende uitslagscenario's door, en meer.

Trumpaanhangers wonen vooral in VS en Rusland

Goh, Als de wereld mocht stemmen over de Amerikaanse president, dan zou Trump alleen in Rusland winnen https://t.co/1YXTRvL2gB pic.twitter.com/mXqermsrYK — Corné van Zeijl (@beursanalist) November 3, 2020

Wat zou een presidentschap van Biden voor beleggers betekenen?



Analysis: Progressive or moderate? How a Biden cabinet could affect U.S. stocks https://t.co/9ttzqJSlsQ pic.twitter.com/0Svp90lcnj — Reuters (@Reuters) November 3, 2020

Covid-19 liveblog: Explosie nieuwe bedrijven

Hoe denken beleggingshuizen over de effecten van de coronapandemie? Robeco ziet explosie nieuwe bedrijven, UBS AM wijst Nederland aan als toekomstige winnaar, AM Capital Group positief over luxemerken, AXA IM vreest effecten tweede golf, en meer opinies.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's).

Waarom (obligatie)beleggers buitenlandse valuta hedgen

#Turkey Lira in free fall. Now world's worst currency in 2020 w/ -30.2% YTD. pic.twitter.com/pnnXDxaepC — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) November 3, 2020

Ook China heeft regels

Grootste beursgang ooit uitgesteld. De Volkskrant heeft er ook een uitgebreid verhaal over. En hier het bericht van Reuters.

Grotere rol voor mensenrechten in ESG

De Verenigde Naties willen dat mensenrechten een grotere rol gaan spelen in de ESG-criteria van duurzame beleggers.

Amerikaanse highyieldbedrijven opmerkelijk robuust

Default rate forecasts have been declining since the initial overdone and top-down driven projections in March, culminating in JPMorgan’s recent forecast of only 6.5% in U.S. high-yield defaults for 2020 and a modest 3.5% for 2021. — Janus Henderson U.S. (@JHIAdvisorsUS) November 3, 2020

Het goede nieuws: Pensioenkorting is nog niet nodig