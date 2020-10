Must read: Beleggers sorteren voor op verkiezingen

Must read

Beleggers nemen aanloop naar 3 november. Plus; Europese economieën in de rebound, meer over Powell en Singapore in een dip.

ECB komt met kerstcadeaus

Zowel Sinterklaas als kerst worden dit jaar in kleine kring gevierd. Maar niet alleen de kinderen worden verwend, beleggers krijgen ook grote cadeaus, bijvoorbeeld van de ECB, aldus Edin Mujagic.

Rabo: sentiment huizenmarkt slaat in 2021 om

Rabobank verwacht dat de vraag naar woningen vanaf 2021 zal afzwakken door de coronacrisis. Op de korte termijn wegen positieve factoren zoals de lage rente, een aanbodtekort en tientallen miljarden overheidssteun zwaar.

Covid-19 liveblog: Luxemerken blijven overeind

Hoe denken beleggingshuizen over de effecten van de coronapandemie? Capital Group positief over luxemerken, AXA IM vreest effecten tweede golf. LGIM ziet meer in cash dan in kredietwaardige staatsobligaties en meer opinies.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's).

Hopla

German Economy grew 8.2% in Q3, outpacing estimates of 7.3%. GDP jump follows Q2 drop of -9.8%. pic.twitter.com/YI5vUq7K8Y — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) October 30, 2020

Even wat minder

Singapore overtook Thailand to become Asia’s worst stock market this year https://t.co/UGqTZglQfF pic.twitter.com/aVJ6lLDePk — Bloomberg Markets (@markets) October 30, 2020

Meer over Powell

New York Magazine heeft deze week een profiel van Fed-baas Jerome Powell.

Voorbereiden op volgende week

Goldman Sachs and JPMorgan will freeze software updates around the US election to minimize service outages, report says https://t.co/Vla81k6fgl — Business Insider (@businessinsider) October 30, 2020

Kijk verder

En misschien zijn de senaatsverkiezingen nog wel belangrijker dan het mannetje in het Witte Huis.