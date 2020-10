Must read: Als het maar Amerikaanse tech is

Must read

Plus: Stabiel rendement uit Nederlandse grond, wel of geen 2e sell-off, de economische gevolgen van een Democratische winst, en méér.

Aangeboden: Stabiel rendement uit Nederlandse landbouwgrond

Het oudste fonds van Nederland, en misschien ter wereld, belegt in landelijk onroerend goed. Het fonds Rhoon, Pendrecht en Cortgene, beheerd door Teslin, biedt stabiele rendementen maar beperkte uitstapmogelijkheden. Binnenkort komt het fonds met een emissie. Meedoen?

De populairste aandelen onder Nederlandse beleggers

Tesla met stip naar 1



Jeroen Blokland verwacht geen tweede grote sell-off

Covid-19 liveblog: Alle sectoren nu de klos

Hoe denken beleggingshuizen over de effecten van de coronapandemie? AXA IM vreest effecten tweede golf. LGIM ziet meer in cash dan in kredietwaardige staatsobligaties. Capital Group verwacht sterke groei van de gezondheidsmarkt en meer opinies.

Ditmaal is de olie-industrie aan de beurt



Trump of Biden: wie is beter voor de Nederlandse economie?

De nieuwe Amerikaanse president gaat niet alleen effect hebben op de Amerikaanse portemonnee, maar ook op die van ons. RTL Z zocht uit welke preseidentskandidaat de Nederlandse economie het beste dient.

Volgens een poll van Reuters is Amerikaans economisch herstel het meest gediend van een Democratische winst van het Witte Huis en de Senaat.

Democratische winst stuwt rente?

30 jaars rente in de VS is de afgelopen dagen 13 basispunten gedaald. Met je blue wave. https://t.co/fKeuW19pbf — ldaalder (@ldaalder) October 28, 2020

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's).

ETF's drijven koersen wél op

Het is vandaag niet te merken maar van de makkelijke verhandelbaarheid van ETF's gaat wel degelijk een prijsopdrijvend effect uit.

Geen exodus naar platteland

Het platteland is sinds de coronapandemie hot en happening, lijkt het. Meer stedelingen overwegen de stad in te ruilen voor een dorp. Maar overwegen is nog niet hetzelfde als doen, schrijft huizenmarkteconoom Carola de Groot van Rabobank. Een massale exodus naar het platteland is onwaarschijnlijk, laat staan naar de randen van Nederland.

Onderwijl stijgen de huizenprijzen door