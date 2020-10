Must read: We lenen ons suf

Must read

De schuldenberg in Europa groeit. Plus; de indrukwekkende IPO-cijfers van Ant en kritische geluiden over duurzaamheid.

Interessante, maar bijna onbereikbare beleggingsproducten

Een Capped Bonus Certificaten op Tesla. Interessant om met een airbag in te spelen op het succes van de autobouwer. Maar neem wel een Duitse broker, want van de Nederlandse toezichthouder mag dat anders niet, aldus Marcel Tak.

China is de grote economische uitzondering

China groeit, volgens econoom Nicholas Lardy, met 10% in de periode 2020-2021, terwijl alle andere grote economieën krimpen. Nog even en China is de grootste economie ter wereld.

Covid-19 liveblog: Alle sectoren nu de klos

Hoe denken beleggingshuizen over de effecten van de coronapandemie? AXA IM vreest effecten tweede golf. LGIM ziet meer in cash dan in kredietwaardige staatsobligaties. Capital Group verwacht sterke groei van de gezondheidsmarkt en meer opinies.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's).

Nog werken aan vrouwenrechten

Veel Nederlandse banken scoren steeds beter op het gebied van duurzaamheid. Qua vrouwenrechten en belastingontwijking is ruimte voor verbetering. Dat stelt de Eerlijke Bankwijzer op basis van onderzoek.

Nog een kritisch geluid

Hedge fund billionaire Chris Hohn: ‘Asset management industry is a joke’ on climate change https://t.co/9s4fV4EwSk — Financial News (@FinancialNews) October 27, 2020

Grote impact

De IPO van Ant is zo groot dat er een enorme liquidity drain is. De 1 weeks geldtarieven in HK stijgen van 0,40% naar 0,51%. De IPO sluit overigens een dag eerder, wegens groot succes (aldus de zakenbanken). — Corné van Zeijl (@beursanalist) October 27, 2020

Ook voor Jack Ma

Jack Ma hits another jackpot with Ant Group's mega IPO https://t.co/SPIMfFNRWm pic.twitter.com/XabnnmqkiM — Bloomberg Asia (@BloombergAsia) October 27, 2020

Wat willen klanten het liefst?

Van hun beleggingsadviseur. Niet perse dat hij het slimste jongetje in de klas is in ieder geval.

Nog meer lenen