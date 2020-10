Must read: Beurs kan lockdown wel hebben

Must read

Liever integreren en engagen dan uitsluiten

Voor dividendbelegger Jorik van den Bos betekent rekening houden met ESG eerder kansen grijpen dan risico’s beperken. Hij gaat voor de constructieve aanpak.

Amerikaanse verkiezingskoorts

Beleggers in de (risicograadmeter) VIX anticiperen alvast op de nodige beursonrust begin november, zo tekent Jeroen Blokland op.

COVID-19 liveblog: Democratische overwinning zorgt voor sell-off?

Plus: Herstel wereldhandel maskeert volgens NN IP grote risico's, Amerikaanse winsten hebben volgens Robeco dieptepunt bereikt, Aegon AM wacht op herstel STOXX Europe 600, Capital Group ziet vooral kansen in gezondheidsmarkt, Europese waarde-aandelen gaan het volgens Kempen doen, en meer opinies.

IMF is niet bang voor negatieve gevolgen lockdowns

Lockdown zijn goed voor de economie. Op langere termijn dan. Zegt het IMF. pic.twitter.com/OXgMbxOcmZ — Corné van Zeijl (@beursanalist) October 21, 2020

Bedrijven goed beschermd tegen lockdowns

Het internationale bedrijfsleven gaat goed voorbereid de tweede coronagolf in. Dat geldt met name voor de grote jongens die hun kasmiddelen met miljarden hebben aangevuld. Angst voor faillissementen is daarom overdreven.

Hoe komt de EU financieel uit de coronacrisis?

CFA Insitute schetst drie scenario's.

Post–COVID-19 Europe: Three Scenarios



"When faced with severe crisis, the EU would take bold steps towards establishing a common bond to finance a fiscal expansion at the center"https://t.co/NtOICSMM8O pic.twitter.com/LvaBiJfnME — CFA Society VBA Netherlands (@cfavba) October 21, 2020

Preferente aandelen zijn geen obligaties

Amy Arnott van Morningstar USA begrijpt dat beleggers nul rente betalende obligaties hebben verruild voor relatief veilig dividend betalende preferente aandelen, maar dat is niet zonder risico. Sterk verhaal met de nodige grafieken.

De beurs is niet de economie

Bedrijven op de beurs zijn een steeds minder goede afspiegeling van de economie. Reden daarvan is vooral dat de industriële sector kleiner wordt en de dienstensector groter.

Hillary Clinton wint alsnog op de beurs

Opmerkelijk: Aandelen die het tijdens een Clinton-presidentschap goed zouden moeten gedaan hebben de Trump-aandelen vernietigend verslagen, ook al ging Hillary niet naar het Witte Huis. Leuke column van Mark Hulbert.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's).

Generatiewisseling

Millennials kopen de aandelen die babyboomers verkopen.

Prestatievergoeding moet je verdienen

Er zijn fondsen waarbij er naast de beheervergoeding een prestatievergoeding in rekening gebracht kan worden wanneer het fonds goed presteert. Morningstar is niet tegen deze vorm van belonen, maar een goede, eerlijke en beleggersvriendelijke structuur van de prestatievergoeding is essentieel. Helaas is dat een zeldzaamheid.