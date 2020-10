Must read: Vergeet andere gevaren niet

Must read

Voorkom toekomstige pensioenellende door risicofactorallocatie

Het nieuwe pensioencontract dwingt pensioenfondsen anders te beleggen, schrijven Marcel Kruse en Geert Jan Kremer. Beleggen op basis van risicofactorallocatie maakt de kans op teleurstellingen kleiner en is beter uitlegbaar aan pensioendeelnemers.

Beheerkosten van grotere invloed dan verkiezingen

Beleggers hoeven niet bang te zijn voor Amerikaanse presidentsverkiezingen of andere eenmalige gebeurtenissen. De meeste impact op het rendement zit nog altijd in de kosten, aldus Meb Faber.

COVID-19 liveblog: Bedrijfswinsten VS uit dal

Plus: Aegon AM wacht op herstel STOXX Europe 600, Capital Group ziet vooral kansen in gezondheidsmarkt, Europese waarde-aandelen gaan het volgens Kempen doen, techrally zet volgens LGIM door, fallen angels presteren volgens BNY beter, en meer opinies van beleggingshuizen.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's).

Bent u ook eenzaam?

Niet iedereen vindt thuiswerken meer leuk.

Hypotheekrente VS flink lager

Even de Amerikaanse hypotheekrente (30y) : in 2000 betaalde Joe Sixpack 8%, nu 3%. pic.twitter.com/Q8e3ITJtle — Corné van Zeijl (@beursanalist) October 21, 2020

Even in perspectief

Just to put things into perspective: Around close Presidential elections, stock prices typically level out ahead of election and rally after, chart by DB shows. pic.twitter.com/3EZ0x7no3n — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) October 22, 2020

Zamia is failliet

Het eerste land dat failliet gaat door de coronacrisis is Zambia. Kredietbeoordelaar S&P heeft de rating van Zambia verlaagd. Het Afrikaanse land kan niet meer aan zijn verplichtingen voldoen en is nu wanbetaler. Dat betekent dat de Zambiaanse staat failliet is volgens S&P.

Optimisme

The pound climbs the most since March on bets that a Brexit deal might be possible https://t.co/QuGS1sjzMD pic.twitter.com/SM5zU0ndaJ — Bloomberg Markets (@markets) October 21, 2020

Vergeet de andere gevaren niet