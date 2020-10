Must read: Wordt de crisis ontkend?

Must read

De grote Chinese goed-nieuws-show

Door het effectieve optreden van de Chinese regering tegen het Covid-19-virus heeft China zijn economische zaken weer op orde. Maar er zijn nog tal van andere redenen waarom China voor zowel obligatiebeleggers als aandelenbeleggers dé sweet spot is. UBS AM en Schroders tonen zich in elk geval buitengewoon enthousiast.

COVID-19 liveblog: Bedrijfswinsten VS uit dal

Plus: Aegon AM wacht op herstel STOXX Europe 600, Capital Group ziet vooral kansen in gezondheidsmarkt, Europese waarde-aandelen gaan het volgens Kempen doen, techrally zet volgens LGIM door, fallen angels presteren volgens BNY beter, en meer opinies van beleggingshuizen.

De wereld na corona

Interessante analyse van NN IP. Wat betekent het voor beleggers?

The Covid-19 crisis continues to reshape our realities. Three unknowns will determine the future of the corporate world. @ValentijnvN and @maartengeerdink explore what could happen next: https://t.co/nyb8WCBgMR#coronavirus #corporates pic.twitter.com/bl9NlKEMec — NNInvestmentPartners (@NNIP) September 24, 2020

Crisisontkenners overal?

Matthijs Bouman waarschuwt: "Maar ik vind al die crisisontkenners op de woningmarkt, aandelenbeurs en bij de faillissementsrechtbank maar een griezelig gegeven. Ze bewijzen vooral dat we door ingrijpen van de overheid en centrale bank het zicht op de omvang en diepte van de crisis zijn verloren."

Wallstreet stevent af op slechtste beursperiode sinds 1929

Beleggers op de Amerikaanse beurs met een horizon van 30 jaar zitten nu nog goed met een gemiddeld rendement van ruim 10% per jaar. Dat is vooral te danken aan de rendabele jaren '90. Als die wegvallen, dan komt het oude dieptepunt van 1929 snel in zicht.

E-commerce blij met lockdowns

Blokland’s daily sketch: Covid-19 accelerating already existing trends https://t.co/V8j74NRljK pic.twitter.com/KRN8LY48nT — Robeco Asset Management (@Robeco) October 19, 2020

Met de goudprijs is iets veranderd

"The real price of gold is at levels today from which it fell substantially in both 1980 and 2011. The path to a lower gold price may be as straightforward as it was in 1980 or 2011, but the ETF financialization of gold ownership has created massive passives that have seemingly produced gold demand-pull inflation and driven up the real price of gold." Zeer uitgebreid verhaal.

50% actief + 50% passief

Voorstel tot een nieuwe manier van beleggen. Heel simpel gesteld: ETF's zijn er voor de lange termijn, terwijl met actieve keuzes kan worden geprofiteerd van kortetermijnkansen te profiteren en de spreiding ook beter wordt.

King Solar

De prijs van elektrictiteit, opgewekt door zonne-energie daalt rap. Inmiddels is het al in grote delen van de wereld goedkoper dan kolen, de goedkoopste (en meest vervuilende) fossiele energiebron.

Waarom Amerikaanse banken meer winst maken dan de Europese

Why do US banks stocks outperform the European banks? According to Josh Brown, key are the negative interest rates.



"Like tariffs, negative interest rates are the opposite of stimulus. They are an economic depressant and solve nothing"https://t.co/CUyhycRgka pic.twitter.com/uwVAxEdszI — CFA Society VBA Netherlands (@cfavba) October 19, 2020

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's). Ook voor de passieve portefeuille dreigt nu een positieve score.

