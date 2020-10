Must read: Het is tijd voor waarde

Must read

Plus: Twijfel over Japanse aandelen, energietransitie is prima betaalbaar, sterke bedrijfsbalansen betalen zich uit, en meer.

Japanse aandelen: Eerst zien, dan geloven

Ja, Japanse aandelen waren lange tijd niet zo goedkoop als nu. Maar assetmanagers weten ook dat het gros van de Japanse bedrijven cyclisch en matig winstgevend is. De sterke yen helpt ook niet, schrijft Eelco Ubbels van Alpha Research.

Energietransitie is prima betaalbaar

Het is een kwestie van willen. Wat houdt overheden tegen?

Tenth of pandemic stimulus spend could help world reach climate goals - study https://t.co/OMBJJOhnh5 pic.twitter.com/hE2vR6auF0 — Reuters (@Reuters) October 16, 2020

COVID-19 liveblog: Bedrijfswinsten VS uit dal

Plus: Aegon AM wacht op herstel STOXX Europe 600, Capital Group ziet vooral kansen in gezondheidsmarkt, Europese waarde-aandelen gaan het volgens Kempen doen, techrally zet volgens LGIM door, fallen angels presteren volgens BNY beter, en meer opinies van beleggingshuizen.

Sterke bedrijfsbalansen betalen zich uit

Still a bias towards quality ... firms with stronger balance sheets (blue) are beating those with weaker balance sheets by ~20% YTD @GoldmanSachs @Bloomberg pic.twitter.com/dzsnT7Iuem — Liz Ann Sonders (@LizAnnSonders) October 15, 2020

Het is weer tijd voor waarde

Tenminste, Goldman Sachs verwacht een spoedige draai van tech naar waarde. Ervan uitgaande dat Biden wint.

Het is duidelijk waar in 2021 de groei zit

IMF data shows virus will push China GDP growth well beyond US. Fund estimates China will grow by 8.2% next year from 1.9% this year. The proportion of worldwide growth coming from China is expected to increase from 26.8% in 2021 to 27.7% in 2025. https://t.co/tItqMBjb26 pic.twitter.com/lQQEcDKgF6 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) October 15, 2020

Big Tech: Beleggers niet bang voor opsplitising

Een commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden wil vergaande ingrepen tegen techconcerns om misbruik tegen te gaan. Ook de EU heeft die plannen. Beleggers zijn echter nog niet bang voor opsplitsing en dat is terecht, zeggen beursexperts.

De permanent portfolio heeft een facelift nodig

De zogenoemde permanent portfolio (25% Amerikaanse aandelen, 25% Treasuries, 25% cash en 25% goud) is een modelportefeuille die de laatste decennia erg succesvol is geweest. Het wordt nu echter tijd voor een drastische aanpassing, zegt vermogensadviseur Adam Collins.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's). Ook voor de passieve portefeuille dreigt nu een positieve score.

Het grote dilemma: Uitsluiten of engagen?

Hoewel Shell investeert in duurzame energie, investeert het meer in olie en gas. Moeten we Shell nog zien als gesprekspartner? @faizaoulahsen vindt van niet. https://t.co/vkCJRGPrI9 pic.twitter.com/ommbnwi6kh — RTL Z (@RTLZ) October 15, 2020

ABN AMRO MeesPierson is de beste

ABN AMRO is gebombardeerd tot Best Overall European Private Bank. De jury van de WealthBriefing European Awards prijst de pro-actieve aanpak van de private bank, de hoge klantloyaliteit en de nadruk op duurzaamheid. ABN AMRO ging er ook in diverse subcategorieën met de prijzen vandoor.

Nederland draait op voor Italiaans mismanagement?