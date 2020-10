Must read: Daarom in aandelen

Must read

The case voor aandelen

Ja, veel aandelen zijn duur, maar obligaties zijn pas echt aan de prijs. Tina rules!

Bond bubble keeps inflating: The world’s stockpile of negative-yielding debt has soared to $16.3tn, highest since Apr 2019 and just $800bn shy of an All-Time High. pic.twitter.com/cn59etIlCc — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) October 14, 2020

Dollar verzwakt zeker verder

De dalende Amerikaanse rente, stijgende Amerikaanse schulden, het einde van de dollardominantie en nog wat andere structurele redenen moeten wel leiden tot een verzwakking van de greenback.

Major reserve #currencies since 1250! Which currency will be the next?



Great chart by @JamesEagle17 pic.twitter.com/hBYvMYSwNF — jeroen blokland (@jsblokland) October 14, 2020

COVID-19 liveblog: Wachten op opleving STOXX Europe 600

Plus: Capital Group verwacht veel van farma, Europese waarde-aandelen gaan het volgens Kempen doen, techrally zet volgens LGIM door, Aegon AM voorspelt heftige koersuitslagen, fallen angels presteren volgens BNY beter, en meer opinies van beleggingshuizen.

Pas op! Daar komende zombiebedrijven

15% van de Amerikaanse midcaps en largecaps is dood en leeft tegelijk. Scary!

Zombies are still walking ... nearly 15% of public companies with market caps > $300M are now considered zombies, a new all-time high (shown in top left portion of chart) @DataArbor pic.twitter.com/hh9he7Dyqh — Liz Ann Sonders (@LizAnnSonders) October 14, 2020

Beleggers wereldwijd kopen goud

Waarom? Een verdere daling van de reële rente, hogere inflatieverwachtingen en een verzwakking van de dollar zullen de goud- en de zilverprijzen hoger zetten, zo voorspelt Optimix.

#GoldETFs recorded their tenth consecutive month of net inflows during September. Holdings increased by 68.1t (US$4.6bn) or 2.0% AUM. Explore our latest data and commentary. — World Gold Council (@GOLDCOUNCIL) October 8, 2020

Wie durft nog in kantoren te beleggen?

Want werken wordt nooit meer hetzelfde. Robeco ziet nog wél kansen.

Nearly nine of 10 workers want to keep work-from-home option: survey https://t.co/2kIDap1226 pic.twitter.com/AFlL2MQPBg — Reuters Business (@ReutersBiz) October 14, 2020

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's). Ook voor de passieve portefeuille dreigt nu een positieve score.

NN IP: Groene obligatiemarkt groeit met 300% in 3 jaar, maar ...

De wereldwijde markt voor groene obligaties zal volgens NN IP groeien van circa 670 miljard euro nu naar 2 biljoen euro eind 2023. NN IP waarschuwt echter dat ongeveer 15% van de emissies afkomstig is van bedrijven die moeilijk groen genoemd kunnen worden.

Oliesector heeft zijn eigen problemen

Een forse stijging van de olieprijzen lijkt er niet in te zitten.

The outlook for oil remains fragile as the pandemic depresses demand, the International Energy Agency said.



Meanwhile, OPEC’s plans to increase supply next year will leave global markets precariously balanced https://t.co/bXGjlHX1uJ#OOTT #COVID19 — Helen Robertson (@HelenCRobertson) October 14, 2020

Hier gaat het om bij de grootste beursgang ooit

Ook aandeelhouder worden van Ant Group? De Chinese fintech heeft een enorm netwerk en een brede dienstverlening. Morningstar-analist Chelsey Tam legt uit wat er aantrekkelijk is aan dit aandeel en waarin Ant Group verschilt van andere Chinese giganten, zoals Alibaba.

Kans?

Onderwijl dreigt nog altijd een harde Brexit

Lees ook: Brexit, week van de waarheid.