Must read: Slecht slapen hoort bij beleggen

De comeback van synthetische ETF's

Het verbaast Detlef Glow van Lipper niet dat nu ook iShares is overgegaan op de verkoop van synthetische ETF's. De voordelen voor beleggers zijn legio. Maar een schaduwkant is er ook. Onduidelijke swapconstructies scheppen onbekende risico's.

COVID-19 liveblog: Pandemie helpt gezondheidsmarkt vooruit

Plus: AXA IM verwacht extra Europese bankensteun, Europese waarde-aandelen gaan het volgens Kempen doen, Robeco vreest uitslag VS verkiezingen, techrally zet volgens LGIM door, Aegon AM voorspelt heftige koersuitslagen, fallen angels presteren volgens BNY beter, en meer opinies van beleggingshuizen.

Amerikaanse faillissementsgolf

In een viertal sectoren in de VS gaat het nu helemaal mis. De situatie is er al erger dan de tijdens de crisis van 2008/2009.

Slecht slapen hoort bij beleggen

Want anders wordt er te weinig risico's genomen. Leuke column van Ben Carlson.

Tijd om de portefeuille tegen het licht te houden

"Periods of uncertainty are optimal times to better understand your investments and strengthen your portfolio. Now is not the time to recoil; it’s a time to recalibrate and move forward." Wijze woorden van Brian Kraus.

Amerikanen zijn gek van aandelen

Oh jee, de inflatie van de jaren '60 en '70 keert terug

Charlotte Harington, fondsbeheerder bij Fidelity International, ziet grote parallellen tussen nu en de jaren '60 en '70 van de vorige eeuw. Ook toen was er een trend richting hogere overheidsuitgaven en minder bezuinigingen, wat de basis vormde voor een sterk stijgende inflatie en rente. Voor beleggers waren het lastige tijden.

Laat de Democraten maar winnen

Jan-Willem Nijkamp: "Nu waren beleggers lange tijd bevreesd voor een Democratische president. Hogere belastingen, meer regelgeving en stijgende uitgaven aan gezondheidszorg. Dat is nooit goed voor aandelenkoersen. Het sentiment is echter gedraaid. Naar verwachting zullen de Democraten na de verkiezingen met een veel ambitieuzer steunpakket voor de economie komen dan de Republikeinen." Lees de hele column.

Wat is de beste veilige haven?

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's). Ook voor de passieve portefeuille dreigt een positieve score.

SDG’s van VN hoog op agenda Nederlandse financiële sector

In vergelijking met het buitenland praten Nederlandse financiële instellingen vaker over de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de VN, zijn deze vaker onderdeel van de bedrijfsstrategie, en is er sprake van een nauwere focus. Joukje Janssen van PwC onderzocht hoe Nederlandse financials zich verhouden tegenover elkaar én tegenover de rest van de wereld. Ook ging zij nader in op de kansen die de SDG’s met zich meebrengen voor financiële instellingen.

