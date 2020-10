Must read: Cursus hedgen

Verzekerd van vermogensverlies

Beleggers in negatief renderende staatsobligaties worden door de ECB fiscaal aangeslagen om de euro overeind te houden. Hoe lang wordt deze financiële repressie door beleggers nog geaccepteerd, vraagt Marcel Tak zich af.

Duurt jaren voordat Spanje er economisch bovenop is

Rabobank denkt dat het economisch herstel van Spanje jaren in beslag gaat nemen. De werkloosheid gaat volgend jaar naar 20% en de overheidsschuld naar 125%.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's).

COVID-19 liveblog: VS verkiezingen vormen nu het grootste risico

Plus: Techrally zet volgens LGIM door, Aegon AM vreest heftige koersuitslagen, NN IP verlaagt advies tech, Valuedge vermindert risico's drastisch, fallen angels presteren volgens BNY beter, huidige crisis creëert volgens MFS zombiebedrijven en meer opinies.

Ander mandaat

Hand in eigen boezem

Gelooft u in een Democratische superoverwinning?

Dan moet u in junk bonds stappen, aldus J.P. Morgan.

Cursus hedgen

Crises abound, yet stocks have generated strong returns. Here are some suggestions on ways to hedge your bets, in our quarterly report on investing. https://t.co/8oV2BfBZ1D