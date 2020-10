Must read: All time-lows in Europa

Must read

Obligaties in het zuiden leveren ook niks meer op. Plus; Neem geen advies aan van miljardairs en BoE vraagt of banken klaar zijn voor negatieve rentes.

Brexit: Week van de waarheid

Deze week moet er wat de Britten betreft zicht op een deal zijn, anders wordt het toch echt een harde Brexit. Ondertussen ligt de Britse economie in puin door de coronacrisis en zijn de middelen van de centrale bank beperkt.

78% van de assetmanagers belegt duurzaam

Uit onderzoek van Russel Investments blijkt dat beleggingsondernemingen meer ESG-maatstaven opnemen in hun beleggingsprocessen en investeren ze meer in duurzaam beleggen.

Dat bankbeleid kan nog ruimer hoor

De Fed moet het hebben van extra hulp van de overheid, maar de ECB kan het beleid nog wel verruimen. Edin Mujagic denkt dat dat al voor de kerstdagen zal gebeuren.

Koop banken, energie en luchtvaart

Het klinkt misschien een beetje voorbarig met de tweede coronagolf in volle gang, maar aandelenstrateeg Andreas Bruckner van BofA ML denkt dat het ergste achter de rug is voor bank-, energie- en luchtvaartaandelen.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's).

COVID-19 liveblog: VS verkiezingen vormen nu het grootste risico

Plus: Techrally zet volgens LGIM door, Aegon AM vreest heftige koersuitslagen, NN IP verlaagt advies tech, Valuedge vermindert risico's drastisch, fallen angels presteren volgens BNY beter, huidige crisis creëert volgens MFS zombiebedrijven en meer opinies.

Klaar voor?

Bank of England asks banks about readiness for negative rates https://t.co/ZTJWTg3xdA pic.twitter.com/dhsLVQw00Y — Reuters Business (@ReutersBiz) October 12, 2020

Niks mis met portefeuillewisselingen

Belegers willen vaak graag weten hoe lang assetmanagers een bepaald aandeel in portefeuille houden en wat hun turnover is. Met regelmatig handelen in een portefeuille is echter niks mis.

Neem geen advies aan van miljardairs

Ze hebben namelijk zoveel meer geld dan u.

All time-low

Italy's 10-year and 30-year sovereign bond yields have dropped to all time-lows of 0.72% and 1.59%, respectively. pic.twitter.com/BE7YCl8NrM — Frederik Ducrozet (@fwred) October 12, 2020

Ook al